В Гродненской области в этом году открыто четыре новых объекта для размещения туристов

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Все целевые показатели по развитию туризма в Гродненской области выполнены. Об этом сказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Андрей Болтрик на заседании областного исполнительного комитета, где обсудили итоги работы за 9 месяцев текущего года, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В нынешнем году в Гродненской области открыто 4 новых объекта для размещения туристов на 225 номеров, а число посетителей туристических информационных центров региона выросло почти вдвое - до 12,7 тыс. человек. В Гродненской области аттестовано 190 экскурсоводов и 13 гидов-переводчиков, привел цифры заместитель председателя облисполкома.





"В текущем году на Гродненщине значительно выросла активность инвесторов в реализации проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Немаловажный фактор этой активности - льготные кредитные ресурсы", - отметил он.

Андрей Болтрик обратил особое внимание на необходимость повышения роли туристско-информационных центров в развитии туризма. Андрей Болтрик обратил особое внимание на необходимость повышения роли туристско-информационных центров в развитии туризма.





"Для эффективного выполнения задачи, которую ставит глава государства по кратному увеличению вклада сферы туризма в валовой внутренней продукт страны, будет полезно, чтобы туринфоцентры занимались не только маркетингом туристических услуг, информационным продвижением района, а в том числе работали как полноценные туристические операторы, управляли средствами размещения для того, чтобы максимально туристический поток задерживался в регионе, районах, чтобы туристические группы не проезжали транзитом. Эти задачи ставились перед каждым туринфоцентром. Для повышения эффективности работы систему туристско-информационных центров ждут изменения. Будет выстроена областная вертикаль, которая объединит областной и межрегиональные туристско-информационные центры. Это перспектива 2027 года," - сказал заместитель председателя облисполкома.-0-





Фото Гродненского облисполкома