В Гродненской области практически завершены уборочные работы

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Сергей Сончик также выразил слова благодарности белорусской прессе за плодотворную совместную работу. "Огромное спасибо за то, что они профессионально, тактично, умело озвучивали и доносили всю информацию до населения. Приятно всегда работать. Люди грамотные, умеют преподнести информацию о наших тружениках".
Он также отметил, что важную роль в освещении труда на селе играют сами труженики, которые позиционируют себя как медиаперсоны, блогеры. Он отметил, что если есть интерес со стороны граждан, то нужно продолжать, ведь такая подача работает на популяризацию сельского образа жизни, привлечение молодых кадров в сельское хозяйство.-0-