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В Гродненской области практически завершены уборочные работы

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
16 сентября 2026, 13:24

В Гродненской области практически завершены уборочные работы

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области практически завершены уборочные работы, на днях завершится уборка ярового рапса. Об этом во время круглого стола "Хлеб - святыня нации: честь земли и труд человека в зеркале журналистского слова. Результаты творческого конкурса "Хвала рукам, что пахнут хлебом" сказал первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Сергей Сончик, сообщает БЕЛТА.
Как отметил Сергей Сончик, Гродненская область практически завершила уборочные работы: "Буквально на днях последние гектары ярового рапса будут убраны. И 26 сентября в Гродненской области будет проходить важнейший этап в уборочной работе - "Дажынкi". В этом году они пройдут в городском поселке Кореличи, всех туда мы приглашаем".

Сергей Сончик также выразил слова благодарности белорусской прессе за плодотворную совместную работу. "Огромное спасибо за то, что они профессионально, тактично, умело озвучивали и доносили всю информацию до населения. Приятно всегда работать. Люди грамотные, умеют преподнести информацию о наших тружениках". 

Он также отметил, что важную роль в освещении труда на селе играют сами труженики, которые позиционируют себя как медиаперсоны, блогеры. Он отметил, что если есть интерес со стороны граждан, то нужно продолжать, ведь такая подача работает на популяризацию сельского образа жизни, привлечение молодых кадров в сельское хозяйство.-0-
Теги
Гродненская область уборочная
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