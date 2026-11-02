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В Гродненской области определили победителей первого этапа конкурса "Учащийся года"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
02 ноября 2026, 18:18

В Гродненской области определили победителей первого этапа конкурса "Учащийся года"

Фото организаторов
Фото организаторов
Фото организаторов
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2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области определили победителей конкурса "Учащийся года", который проходил в колледжах региона. Победители первого этапа рассказали корреспонденту БЕЛТА о своих впечатлениях от участия в проекте.

Одна из победительниц конкурса "Учащийся года" из Гродненского медицинского колледжа Эвелина Сухоцкая учится на 3-м курсе специальности "лечебное дело". "С пяти лет я мечтала стать врачом. В 9-м классе решила пойти сразу в колледж, чтобы понять, точно ли медицина - это моя сфера. На протяжении всей учебы я убедилась в этом, поэтому буду придерживаться выбранного курса - после окончания колледжа планирую поступить в Гродненский медуниверситет. До выбора специальности далеко, но вижу себя в будущем в хирургии, эта сфера мне очень близка. Изучение ее в колледже доставляет большое удовольствие. Очень много литературы читаю по этой теме, не только научной, но и художественной - рассказы врачей о своей жизни и профессиональном пути", - отметила девушка.

Кстати, визитку на конкурсе учащаяся медколледжа построила на небольшой постановке о своем детстве, рассказав, как маленькая девочка мечтала стать врачом и проходила этот путь. 

На конкурсе участники проявляли себя в ораторском мастерстве, представляя свою будущую профессию, а также за 30 секунд готовили убедительный и емкий ответ на заданную тему. Также конкурсантам предложили поучаствовать в видеоконкурсе. "Подготовка была интересной. Мне, конечно, помогали мои будущие коллеги-однокурсники, преподаватели, друзья. Спасибо им за это, - рассказала Эвелина Сухоцкая. - Подобные конкурсы, на мой взгляд, это отличная возможность, большой шанс заявить о себе, показать свои способности и таланты. Все ребята, с которыми мы соревновались очень сильные, подготовленные, все старались".

Помимо учебы, которой Эвелина отдает большую часть свободного времени, она занимается спортом и музыкой - играет на аккордеоне и поет. Примечательно, что она - среди 13 учащихся, которым в этом году присуждена стипендия Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. "Очень благодарна нашим преподавателям, администрации, которые замечают наши старания, усилия, поддерживают и поощряют", - сказала учащаяся медколледжа.

Победительницей в Лидском колледже ГрГУ им. Я. Купалы стала Илона Фиринович - второкурсница гуманитарного отделения специальности "начальное образование". "В финале конкурса было непросто состязаться, конкуренция была большой. Тем более мои оппоненты - парни технических специальностей. Для себя поняла, что это интересный опыт, старт для саморазвития", - отметила она.  

Одним из этапов конкурса у лидских учащихся была защита социальных проектов. Илона Фиринович по роду своей деятельности рассказывала об особенностях использования фразеологизмов в начальной школе. "Вместе с моим педагогом по современному русскому языку и методике его преподавания мы углубленно изучали эту тему, разрабатывали свою методику именно по фразеологизмам, апробировали ее в моей родной школе. В конечном итоге мы подтвердили ее эффективность, остались довольны результатами, - рассказала Илона. - Фразеологизмы помогают поставить красивую речь, добавить ей образности, развивают мышление".

"Буду после выпуска учителем начальных классов. Всегда любила детей и с самого детства видела себя учителем, никем другим. У меня в школе, а родом я из Острино Щучинского района, были замечательные учителя - те, на кого хотелось всегда равняться - как раз учитель начальных классов и учитель белорусского языка и литературы. Можно сказать, что по их примеру я выбрала для себя педагогику", - сказала Илона Фиринович. 

Свободное время она старается проводить с пользой. "Очень люблю читать, фантастика - это мое. Еще люблю декламировать стихи, участвую в конкурсах. Играю на баяне, инструмент есть даже в общежитии. И я продолжаю начатое еще со школы дело - когда приезжаю домой на выходные с радостью провожу экскурсии в нашем школьном народном музее имени Алоизы Пашкевич (Тетки). в том числе и для туристов, которые приезжают на Щучинщину", - сказала она.

Республиканский конкурс "Учащийся года" среди учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования, стартовал в этом году. Проект запущен для усиления работы с учащимися колледжей и вовлечения их в республиканские инициативы. В Гродненской области конкурс охватил 29 учреждений образования.-0-
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