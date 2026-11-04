В Гродненской области мужчина разбил окно в кафе, поужинал и уснул. Возбуждено уголовное дело

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берестовице 63-летний местный житель проник в кафе быстрого питания и уснул на месте преступления. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.



Мужчина долгое время гостил у знакомых. Уходя от одного из них, он взял со двора небольшой молоток. Позже мужчина разбил им окно кафе и проник внутрь. В кафе подозреваемый съел ингредиенты для шаурмы, выпил пиво и заглянул в кассу.



Сотрудники Департамента охраны патрулировали местность и заметили поврежденное окно. Внутри кафе они обнаружили спящего мужчину. "После плотного ужина гражданин почувствовал себя в полной безопасности и уснул прямо на месте преступления", - уточнили в ведомстве.



В ходе разбирательства выяснилось, что местный житель ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.-0-