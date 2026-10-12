В Горецком районе почтили память героев битвы под Ленино и перезахоронили останки 25 воинов 

"Мы собрались на священном месте, чтобы отметить 83-ю годовщину битвы под Ленино и почтить память воинов, которые в октябре 1943 года проявили мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Для Горецкого района, Могилевщины и всей Беларуси Ленино не просто географическое название - это место воинской славы", - сказал председатель Горецкого райисполкома Николай Орленок. "Мы собрались на священном месте, чтобы отметить 83-ю годовщину битвы под Ленино и почтить память воинов, которые в октябре 1943 года проявили мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Для Горецкого района, Могилевщины и всей Беларуси Ленино не просто географическое название - это место воинской славы", - сказал председатель Горецкого райисполкома Николай Орленок.

"83 года отделяют нас от тех октябрьских дней. Но время не властно над памятью. Пока мы приходим сюда, пока звучат имена погибших, пока к мемориалам приходят школьники, пока взрослые рассказывают детям о подвиге их предков - герои остаются с нами", - подчеркнул глава района.

По завершении официальной части участники и гости мероприятий посетят Музей советско-польского боевого содружества и ознакомятся с его экспозицией.-0-

Фото Олега Фойницкого

12 октября, Горецкий район /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные 83-й годовщине битвы под Ленино, проходят в одноименном агрогородке, передает корреспондент БЕЛТА.На торжественный митинг у мемориального комплекса собрались около 500 человек. Среди них - представители Беларуси, Польши и России, студенты, учащиеся, местные жители и гости района. Участники возложили цветы и гирлянды к памятнику советским воинам и на польском военном кладбище.Он отметил, что история Великой Отечественной войны здесь сохранилась не только в документах и музейных экспонатах, но и в самой земле, политой кровью советских и польских воинов. 12 октября 1943 года в районе Ленино в составе 33-й армии Западного фронта впервые вступила в бой 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко.Гостем мероприятий стал Веслав Файдек. Он приехал в военной форме и шапке с орлом - "рогатывке" - из польского города Витница. По его словам, этот головной убор достался ему от друга Чеслава Хмелевского, который сражался против фашистов. "Я здесь, чтобы воздать должное погибшим солдатам и искренне поблагодарить белорусов за то, что так трепетно относятся к памяти, бережно ухаживают за могилами наших польских жолнеров. Тронут тем, как организовано мероприятие: военный оркестр, сердечная церемония, душевный прием. Когда находишься здесь, ощущаешь, что политические разногласия остаются где-то далеко, за пределами мемориала. Старшее поколение уходит, нет уже моего друга Чеслава. Память начинается стираться. Этого допустить нельзя. Белорусам это не грозит, вижу, сколько на мероприятии присутствует молодых ребят", - поделился впечатлениями Веслав Файдек.Важной частью памятного дня стала работа поисковых отрядов. При полевых работах в этом году были обнаружены останки 25 советских воинов. Все они числятся неизвестными. Церемония их захоронения прошла на воинских захоронениях. "Шесть человек мы перезахороним на братской могиле возле Музея советско-польского боевого содружества в агрогородке Ленино, еще 19 - в деревне Старина. У нас ежегодно проводятся экспедиции совместно с 52-м отдельным специализированным батальоном, - рассказал главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Горецкого райисполкома Владимир Чекизов. - Пока не будет поднят последний солдат, война у нас не окончена. Это важно для молодого поколения: нам нужно показывать, сколько человек погибло, напоминать об уроках Великой Отечественной и героизме наших солдат".