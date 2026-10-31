В Гомельской области задержали закладчицу с более 200 г психотропа

Установлено, что с представителем интернет-наркомаркета женщина связалась в июне, а к "работе" приступила в сентябре. Она оборудовала тайники на территории Бобруйска и Осиповичей, однако оплату так и не получила.
34-летнюю фигурантку задержали с поличным на территории Гомельской области, куда она приехала за очередной оптовой партией товара. При ней обнаружено и изъято свыше 200 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Закладчице грозит до 20 лет лишения свободы.-0-