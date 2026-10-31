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В Гомельской области задержали закладчицу с более 200 г психотропа

Опубликовано:

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Регионы
31 октября 2026, 14:03

В Гомельской области задержали закладчицу с более 200 г психотропа

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
За распространение особо опасного психотропа 17-летней минчанке грозит 15 лет колонии
Оперативники задержали жителя Гродненской области с 3 кг психотропа 
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Сотрудники наркоконтроля Гродненской области совместно с коллегами из УВД Гомеля пресекли преступную деятельность жительницы Могилева, которая занималась закладкой наркотиков в тайники. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлено, что с представителем интернет-наркомаркета женщина связалась в июне, а к "работе" приступила в сентябре. Она оборудовала тайники на территории Бобруйска и Осиповичей, однако оплату так и не получила.

34-летнюю фигурантку задержали с поличным на территории Гомельской области, куда она приехала за очередной оптовой партией товара. При ней обнаружено и изъято свыше 200 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Закладчице грозит до 20 лет лишения свободы.-0-
Теги
Гомельская область наркотики
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