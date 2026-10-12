В Гомельской области уже построили 165 профилакториев для телят

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Как идет строительство профилакториев для телят в сельскохозяйственных организациях Гомельской области, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Гапоник на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.



Как обратил внимание Анатолий Гапоник, изначальный план включал 160 профилакториев, который затем расширился еще 12 дополнительными объектами. "Введено в эксплуатацию на сегодня 165 профилакториев", - уточнил он.



По оставшимся 7 профилакториям определены сроки окончания работ. Так, на двух объектах в Рогачевском районе работы завершают на нынешней неделе. На финишной прямой - стройка трех профилакториев в Буда-Кошелевском районе. К концу недели и здесь намерены закончить запланированное.



Еще идет строительство двух профилакториев в Житковичском районе. "В двадцатых числах октября мы должны их завершить. Фундаментные, бетонные работы выполнены все. Металл (для конструкций. - Прим. БЕЛТА) поставлен на оцинковку", - добавил Анатолий Гапоник.



Как подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко, каждый профилакторий должен быть готов эффективно работать при понижении температуры воздуха. "Все работы должны быть завершены за октябрь. Приближается зимовка. И важно, чтобы работники животноводческих комплексов могли в нормальных условиях выполнять все работы, чтобы на фермах была повышена сохранность (молодняка. - Прим. БЕЛТА)", - сделал акцент глава региона.-0-