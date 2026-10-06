6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В районах Гомельской области начали включать отопление в соцучреждениях, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.
Тепло начнет поступать в детские сады, школы, медучреждения и другие объекты социальной сферы.
Как отметили в главном управлении жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, включение отопления будут проводить поэтапно. Решение местные органы власти приняли на основании сложившихся среднесуточных температур наружного воздуха.-0-
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В Гомельской области начинается отопительный сезон
06 октября 2026, 18:42
В Гомельской области начинается отопительный сезон
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