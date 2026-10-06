В Гомельской области начинается отопительный сезон

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В районах Гомельской области начали включать отопление в соцучреждениях, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.



Тепло начнет поступать в детские сады, школы, медучреждения и другие объекты социальной сферы.



Как отметили в главном управлении жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, включение отопления будут проводить поэтапно. Решение местные органы власти приняли на основании сложившихся среднесуточных температур наружного воздуха.-0-