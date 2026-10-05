В Гомельской области готовы к закладке почти 60 новых силосно-сенажных траншей

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По пяти единицам ведутся подготовительные работы, к 18 еще предстоит приступить.
"Что касается 2027 года, планы отработали с каждым районом. Планируется построить еще 155 силосно-сенажных траншей общим объемом хранения порядка 305 тыс. т", - уточнил Анатолий Гапоник.
Председатель облисполкома Иван Крупко поставил задачу руководителям районов проработать по каждому запланированному на будущий год объекту материалы, сроки, другие нюансы, чтобы максимально оперативно подготовить документы и приступить к работам.-0-