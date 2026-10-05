В Гомельской области готовы к закладке почти 60 новых силосно-сенажных траншей

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2026 года в сельскохозяйственных организациях Гомельской области построят 100 силосно-сенажных траншей, часть из них уже готова к закладке. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Гапоник на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.В Гомельской области сформирован план по строительству силосно-сенажных траншей на 2026 год общим объемом 225,5 тыс. т. "В настоящее время из 100 объектов, предусмотренных планом строительства на год, завершены работы по 58 траншеям - они готовы к закладке. На 19 объектах ведутся строительные работы. Строительная готовность по восьми составляет свыше 30-40%, по семи - до 60%, по трем - свыше 60%. Еще один объект уже идет к завершению", - рассказал Анатолий Гапоник.По пяти единицам ведутся подготовительные работы, к 18 еще предстоит приступить."Что касается 2027 года, планы отработали с каждым районом. Планируется построить еще 155 силосно-сенажных траншей общим объемом хранения порядка 305 тыс. т", - уточнил Анатолий Гапоник.Председатель облисполкома Иван Крупко поставил задачу руководителям районов проработать по каждому запланированному на будущий год объекту материалы, сроки, другие нюансы, чтобы максимально оперативно подготовить документы и приступить к работам.-0-