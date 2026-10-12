В Гомеле суд вынес приговор по делу об убийстве учащегося колледжа

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура поддержала в суде гособвинение в отношении учащегося одного из колледжей в Гомеле, которому было инкриминировано умышленное противоправное лишение жизни другого человека. Об этом сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гомельской области.



По ходатайству прокурора заседание проходило в закрытом формате.



"На основании представленных доказательств суд постановил обвинительный приговор. По ч.1 ст.139 УК обвиняемому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, суд взыскал с обвиняемого в пользу отца погибшего денежную компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей", - сообщили в областной прокуратуре.



Как сообщалось ранее УСК по Гомельской области, трагедия на полигоне учреждения образования произошла в марте этого года. В помещении учебной мастерской один из учащихся нанес другому удары ножом в жизненно важные органы. От полученных травм парень скончался в больнице. Также следователи установили, что еще до этого инцидента между 17-летними подростками сложились личные неприязненные отношения.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-