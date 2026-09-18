18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле проходят учебные сборы отрядов народного ополчения, сообщает БЕЛТА.Республиканские учения по территориальной обороне проходят в Центральном районе Гомеля, где создан отряд народного ополчения.Сергей Конухов - командир 3-го отряда народного ополчения Центрального района Гомеля подчеркнул: "Наряды готовы выполнять все поручения и решать поставленные задачи. Мы все работаем в разных сферах, но уже сложились хорошие отношения. И это дорогого стоит - важно, чтобы каждый чувствовал плечо товарища. Уверен, что учения пройдут на высоком уровне. В плане - патрулирование улиц, огневая и медицинская подготовка. По сути, мы освежаем в памяти все знания, которые ранее получали во время службы в рядах ВС. Думаю, что каждый мужчина в нашей стране должен быть готов в любую минуту подставить плечо по защите государства".Основы оказания первой помощи напомнили врачи скорой. Практики в деталях рассказали и показали действенные приемы. Каждый мог отработать алгоритм манипуляций и действий, которые в определенный момент могут спасти жизнь.В отряде есть и представительницы прекрасной половины человечества. Их немного, но они полностью погружены в процесс. Елена Горшунова работает бухгалтером на одном из предприятий областного центра, на таких сборах она впервые. Гомельчанка понимает значимость подобных учений, поэтому сама вызвалась участвовать. "Мой сын учится на военно-транспортном факультете, брат - военный. Дедушка воевал в годы Великой Отечественной войны, был танкистом, дошел практически до Берлина, трижды был ранен, имеет много наград. Считаю, что каждый должен уметь отстоять свою семью и Родину. И я уверена, что справлюсь с задачами на сборах в мирное время", - рассказала она.Большая часть практических и теоретических занятий проходит на базе подразделений УВД.Как сообщалось, учебные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска, проводятся в Гомеле, Светлогорском и Октябрьском районах по плану с 1 по 25 сентября.-0-