В Гомеле после капитального ремонта открыли поликлинику №11

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская городская клиническая поликлиника №11 в микрорайоне Костюковка открыта сегодня после капитального ремонта, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Есть в Беларуси хорошая традиция: ко Дню Октябрьской революции делать людям подарки и открывать новые и обновленные социально значимые объекты, обратил внимание на церемонии заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников. "Нынешний год не стал исключением. Один из таких подарков - обновленная поликлиника. Ее здание было построено в 1965 году. За прошедшие десятилетия здесь получили медицинскую помощь тысячи людей. В настоящее время поликлиника обслуживает более 20 тыс. человек. Причем почти половина из них - жители сельской местности. И принципиально важно: качественная медицина не должна зависеть от того, живет человек в крупном городе или небольшом сельском населенном пункте", - подчеркнул он.



Заместитель председателя облисполкома сделал акцент: сегодня поликлиника получает новую жизнь. Проведен капитальный ремонт, обновлены инженерные коммуникации, кровля, кабинеты и коридоры, фасад, благоустроена территория.



"Мы последовательно развиваем здравоохранение, вкладываем средства в современные технологии, оборудование, условия для работы медиков и пребывания пациентов. Укрепляется и диагностическая база, обновляется автопарк медицинских учреждений, в том числе за счет передвижных фельдшерско-акушерских пунктов", - рассказал Дмитрий Алейников.



Он поблагодарил строителей, проектировщиков, всех, кто участвовал в обновлении поликлиники и, конечно, медицинских работников.



Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Сергей Белый добавил: для удобства и пациентов, и медработников в обновленной поликлинике внедрена электронная очередь, которая позволит четко распределять потоки людей. Закуплено современное медицинское оборудование. "Главный капитал нашего государства - люди, их жизнь и здоровье - постоянно в центре особого внимания. И масштабная работа по модернизации наших учреждений будет продолжена", - отметил Сергей Белый.



Открытие обновленной поликлиники продолжило череду добрых подарков для жителей Гомельской области ко Дню Октябрьской революции. Как сообщалось ранее, сегодня в Ветковском районе дан старт движению по новому мосту через реку Сож, а в Гомельском районе в Ченках новоселье отметило отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов территориального центра социального обслуживания населения.-0-