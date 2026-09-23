23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле иностранец приговорен к 10 годам колонии за незаконный оборот психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.



Фигурантом по уголовному делу проходил 64-летний иностранец, который из корыстных побуждений вступил в качестве курьера в организованную группу, занимающуюся незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ. Мужчина приобрел, перевозил, в том числе через Государственную границу Республики Беларусь, а также хранил почти 2 кг мефедрона.



На суде фигурант признал вину в совершении преступлений, однако отрицал свое участие в организованной группе, в содеянном чистосердечно раскаялся.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 200 базовых величин. Мобильные телефоны, принадлежащие обвиняемому, постановлено конфисковать в доход государства.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-