23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле иностранец приговорен к 10 годам колонии за незаконный оборот психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.
Фигурантом по уголовному делу проходил 64-летний иностранец, который из корыстных побуждений вступил в качестве курьера в организованную группу, занимающуюся незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ. Мужчина приобрел, перевозил, в том числе через Государственную границу Республики Беларусь, а также хранил почти 2 кг мефедрона.
На суде фигурант признал вину в совершении преступлений, однако отрицал свое участие в организованной группе, в содеянном чистосердечно раскаялся.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 200 базовых величин. Мобильные телефоны, принадлежащие обвиняемому, постановлено конфисковать в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-
Регионы
23 сентября 2026, 17:09
В Гомеле иностранец приговорен к 10 годам колонии за незаконный оборот психотропных веществ
Новости рубрики Регионы
С акцентом на комфорт и безопасность. В Зельве обновили отделение соцреабилитации и абилитации инвалидов
Главное
Топ-новости
Селекция сортов и хранилища. О главных направлениях развития картофелеводства в Беларуси рассказала Котковец
Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам
Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны
Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ
С нами интереснее