9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок в Глубокском районе был травмирован взрывом петарды. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Вечером 8 ноября братья (9 и 11 лет) нашли спрятанные на шкафу петарды. Младший из детей поджег одну из них с помощью зажигалки. Когда потушить "игрушку" не удалось, мальчик попытался вынести ее на улицу, но она взорвалась у него в руке. Со взрывными травмами и ожогами школьника госпитализировали.
Предварительно установлено, что пиротехнику родители приобрели к Новому году по просьбе детей. Длина взорвавшейся петарды составляла около 12 см.
Все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие травмированию ребенка, будут установлены во время проверки.-0-
Регионы
09 ноября 2026, 14:28
В Глубокском районе 9-летний мальчик пострадал при взрыве петарды
Фото СК
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