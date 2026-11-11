11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе скорректированы границы семи сельских населенных пунктов. Это предусмотрено решением Ганцевичского районного Совета депутатов от 29 сентября 2026 года №116, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
В Мальковичском сельсовете скорректированы границы деревень Задубье, Липск и агрогородка Мальковичи. В Любашевском сельсовете изменения коснулись границ деревень Борки, Ганцевичи, Любашево и Сукач. Земельные участки как включены, так и исключены из границ названных населенных пунктов.
Правовой акт принят в соответствии с законом от 5 мая 1998 года №154-З "Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь".-0-
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11 ноября 2026, 07:26
В Ганцевичском районе изменены границы нескольких сельских населенных пунктов
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