В форелевом хозяйстве "Лохва" в Быховском районе модернизировали перерабатывающие мощности





Предприятие в Быховском районе - один из крупнейших производителей радужной форели в стране. Оно заработало в 2013 году. Сейчас "Лохва" - это уже рыбный холдинг, в состав которого вошел и рыбхоз "Палуж". Производство рыбы выросло в 5 раз. А это значит, что появилась необходимость в расширении мощностей переработки, ведь спрос на такую продукцию в стране есть.

"В 2027 году, когда мы выйдем на полную мощность, будем производить 2,5 тыс. т рыбы. Поэтому увеличили производство, чтобы могли перерабатывать такое количество рыбы. Охлажденную рыбу будем производить в рыбхозе "Палуж", а здесь будем производить готовую продукцию, - рассказал директор. - Большим спросом среди потребителей пользуется рыба весом 1 кг. Это продиктовано тем, что такая рыба подходит среднестатистической белорусской семье. Больше - уже много и дорого. Поэтому рыба весом от 1,5 кг отправляется на переработку". "В 2027 году, когда мы выйдем на полную мощность, будем производить 2,5 тыс. т рыбы. Поэтому увеличили производство, чтобы могли перерабатывать такое количество рыбы. Охлажденную рыбу будем производить в рыбхозе "Палуж", а здесь будем производить готовую продукцию, - рассказал директор. - Большим спросом среди потребителей пользуется рыба весом 1 кг. Это продиктовано тем, что такая рыба подходит среднестатистической белорусской семье. Больше - уже много и дорого. Поэтому рыба весом от 1,5 кг отправляется на переработку".





"Лохва" полностью обеспечивает себя охлажденным сырьем и выращивает рыбу любой навески. Модернизация даст возможность серьезно расширить линейку готовой рыбной продукции. Ключевая задача - выйти на полную мощность, обеспечить внутренний рынок качественной продукцией, а также постепенно вытеснить импорт.

В обновленном цехе по переработке рыбы появились новые печи для копчения, оборудование для производства икры, вяленой и соленой рыбы. В обновленном цехе по переработке рыбы появились новые печи для копчения, оборудование для производства икры, вяленой и соленой рыбы.

"Наш участок работает с 2014 года. За это время здесь изменилось очень многое. Появилась с самого начала машина для упаковки в газовую среду, коптильные печи. Сейчас поступила печка для вяления, оборудование для переработки икры, пресервов. Производим копченую и соленую рыбу. Мы обеспечиваем все регионы Беларуси нашей продукцией", - рассказала начальник производственного участка по переработке рыбы Наталья Сивакова. "Наш участок работает с 2014 года. За это время здесь изменилось очень многое. Появилась с самого начала машина для упаковки в газовую среду, коптильные печи. Сейчас поступила печка для вяления, оборудование для переработки икры, пресервов. Производим копченую и соленую рыбу. Мы обеспечиваем все регионы Беларуси нашей продукцией", - рассказала начальник производственного участка по переработке рыбы Наталья Сивакова.





С новым оборудованием тут могут производить более 1 т готовой продукции в сутки. "Работаем под заявки. На склад мы не работаем, у нас продукция уходит сразу", - подчеркнула она.

Строгий контроль качества, исследования по 15 лабораторным показателям, производство исключительно из охлажденной рыбы - все это отличительные качества отечественной радужной форели. Строгий контроль качества, исследования по 15 лабораторным показателям, производство исключительно из охлажденной рыбы - все это отличительные качества отечественной радужной форели.





Как отметил директор хозяйства, в Беларусь завозится 22 тыс. т форели в год. А потому стоять на месте тут не планируют, ведь есть куда расти. "Мы хотим кормить жителей страны качественной белорусской рыбой", - подытожил он.-0-





Фото Олега Фойницкого

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Приобретение нового оборудования, расширение ассортимента производимой продукции, ставка на импортозамещение - в ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва" за три месяца модернизировали производство. Об этом журналистам рассказал директор предприятия Юрий Куксенков, передает корреспондент БЕЛТА.