В Фаниполе и Смолевичах запустят пригородные электробусы

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "БКМ Холдинг" поставит первые пригородные электробусы в Фаниполь и Смолевичи. Об этом сообщил генеральный директор "БКМ Холдинга" Михаил Сыманович на пресс-конференции, приуроченной ко Дню машиностроителя, передает корреспондент БЕЛТА.Значимым проектом этого года стало изготовление и поставка четырех первых опытных образцов пригородных электробусов для государственного предприятия "Белорусская АЭС". "Этот опыт дал импульс развитию транспорта для пригородного сообщения. Если для Островца это больше корпоративный транспорт и электробусы имеют автономный ход в 100 км, то сейчас изготавливаем и сертифицируем технику для пригородов, способную проезжать 500 км за день. Емкость батареи позволяет проехать на одном заряде 250 км, а комбинированный тип зарядки (пистолетная и пантографная) - подзаряжаться на конечных остановках. Первые пять таких единиц планируется изготовить и поставить в этом году для городов-спутников Фаниполь и Смолевичи", - сказал генеральный директор.Кроме того, предприятие активно прорабатывает возможность оснастить трамвайные вагоны системами беспилотности первого уровня. "Это не предполагает полного отказа от водителя, но повышает безопасность движения и предотвращает наезды на препятствия, что снижает аварийность и увеличивает процент выпуска подвижного состава на линию", - пояснил Михаил Сыманович.-0-