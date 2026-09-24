24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "БКМ Холдинг" поставит первые пригородные электробусы в Фаниполь и Смолевичи. Об этом сообщил генеральный директор "БКМ Холдинга" Михаил Сыманович на пресс-конференции, приуроченной ко Дню машиностроителя, передает корреспондент БЕЛТА.
Кроме того, предприятие активно прорабатывает возможность оснастить трамвайные вагоны системами беспилотности первого уровня. "Это не предполагает полного отказа от водителя, но повышает безопасность движения и предотвращает наезды на препятствия, что снижает аварийность и увеличивает процент выпуска подвижного состава на линию", - пояснил Михаил Сыманович.-0-
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24 сентября 2026, 14:22
В Фаниполе и Смолевичах запустят пригородные электробусы
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