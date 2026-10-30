В экономику Гомельской области инвестировано более 5 млрд рублей в этом году

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В нынешнем году в Гомельской области реализуется 154 инвестпроекта. Об этом сообщил председатель комитета экономики облисполкома Михаил Акунец на заседании облисполкома, где рассмотрели итоги социально-экономического развития юго-восточного региона в январе-сентябре и реализацию программы социально-экономического развития области на пятилетие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего в экономику области вложено более 5 млрд рублей инвестиций. Это на 111 млн рублей больше, чем в прошлом году", - подытожил Михаил Акунец, отметив при этом, что резервы для роста еще есть.-0- "Всего в экономику области вложено более 5 млрд рублей инвестиций. Это на 111 млн рублей больше, чем в прошлом году", - подытожил Михаил Акунец, отметив при этом, что резервы для роста еще есть.-0-





Фото Гомельского облисполкома

Говоря о таком приоритете программного документа, как рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития, цифровая трансформация, Михаил Акунец подчеркнул: "Цель - развитие высокотехнологичной экономики, повышение качества продукции. И ключевой инструмент достижения целей - реализация инвестиционных проектов и вложение средств в обновление и модернизацию".Председатель комитета напомнил, что сформирован перечень проектов "Региональная инициатива". "Он содержит 178 проектов, из которых 96 в промышленности, 68 в сельском хозяйстве и 14 в туризме. Этот перечень постоянно обновляется. И на будущий год мы также добавим ряд новых инвестиционных проектов", - заверил руководитель."В текущем году в области реализуется 154 проекта общей стоимостью более 6 млрд, из которых 54 со сроком завершения в текущем году, а 100 - переходящие", - добавил он.Михаил Акунец привел примеры уже реализованных инициатив: "В промышленности это техническая модернизация Гомельского горно-обогатительного комбината. Ликеро-водочным заводом "Радамир" завершено строительство современных складских помещений. На "Спартаке" приобретено оборудование для упаковки печенья. На фабрике "Красный мозырянин" реконструировали ирисный участок. Организовано производство изделий из дерева Национальным парком "Припятский". Приобретены две производственные линии Жлобинским молочным заводом. В агропромышленном комплексе возведено 8 молочно-товарных ферм, завершено строительство фермы откорма цыплят в Буда-Кошелевском районе, птичников родительского стада кур в Кормянском районе".