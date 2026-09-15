15 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске открылась новая тематическая локация "Время читать". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.



Дзержинск завершает свое преображением к фестивалю тружеников села. Недавно здесь появился музей под открытым небом из нескольких муралов на историческую тему, выставочные витрины в центральном сквере и множество новых арт-объектов.



В День библиотек в городе появилась еще одна локация под названием "Время читать", где любой желающий может оставить или почитать книги.



"Специально к празднику запланировано множество мероприятий. Ожидается выступление детского театра "Батлейка", концерты любительских коллективов Минской области и популярных профессиональных артистов эстрады Республики Беларусь. Культурная программа праздника также претерпела изменения: хедлайнером вечернего концерта станет группа "На-На". Уверена, что множество поклонников этого коллектива живет и в нашей стране", - отметила начальник главного управления культуры Минского облисполкома Алла Шахотько.



Как сообщалось ранее, фестиваль тружеников села пройдет в Дзержинске 19 сентября.-0-