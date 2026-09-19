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В Дзержинске дали старт экологической акции "Тут самы чысты небасхiл" - в города области приедет "Чысцiк"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
19 сентября 2026, 19:28

В Дзержинске дали старт экологической акции "Тут самы чысты небасхiл" - в города области приедет "Чысцiк"

19 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске дали старт экологической акции "Тут самы чысты небасхил", передает корреспондент БЕЛТА.  

Председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко вместе с юными помощниками - детьми работников ЖКХ Минской области - дали официальный старт уникальному проекту "Тут самы чысты небасхiл". Согласно задумке организаторов, проект предусматривает размещение в различных локациях населенных пунктов умных аистенков "Чысцiкаў" c QR-кодами, перейдя по которым человек может ознакомиться с различными направлениями деятельности ЖКХ.

"Стартуем мы в Дзержинске, а далее охватим в первую очередь такие города, как Борисов, Молодечно, Слуцк, Жодино и Солигорск. В следующем году в городе Солигорске планируем создать коммунальную тропу", - рассказала заместитель генерального директора по идеологической и организационно-правовой работе ГО "ЖКХ Минской области" Людмила Шмарловская.
В первую очередь символ акции, которым стал аист "Чысцiк", привлечет детей, он расскажет им как важно сортировать мусор, поддерживать чистоту улиц и подъездов.

В ходе презентации проекта был продемонстрирован первый мультфильм, главным героем которого стал "Чысцiк".

В Минской области с марта 2025 года реализуется проект "Школа ЖКХ", основная цель которого - повышение коммунальной грамотности населения. Проект предусматривает проведение внеклассных тематических встреч со школьниками, воспитанниками дошкольных учебных учреждений, учащимися колледжей, а также посещение ими объектов ЖКХ.-0-Фото ГО "ЖКХ Минской области"
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