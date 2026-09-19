В Дзержинске дали старт экологической акции "Тут самы чысты небасхiл" - в города области приедет "Чысцiк"

Председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко вместе с юными помощниками - детьми работников ЖКХ Минской области - дали официальный старт уникальному проекту "Тут самы чысты небасхiл".
- Снов и Оношки. В Дзержинске назвали самые благоустроенные агрогородки Минской области
- Эстафету столицы "Дажынак" Дзержинск передал Любани
"Стартуем мы в Дзержинске, а далее охватим в первую очередь такие города, как Борисов, Молодечно, Слуцк, Жодино и Солигорск. В следующем году в городе Солигорске планируем создать коммунальную тропу", - рассказала заместитель генерального директора по идеологической и организационно-правовой работе ГО "ЖКХ Минской области" Людмила Шмарловская.
В первую очередь символ акции, которым стал аист "Чысцiк", привлечет детей, он расскажет им как важно сортировать мусор, поддерживать чистоту улиц и подъездов.
В ходе презентации проекта был продемонстрирован первый мультфильм, главным героем которого стал "Чысцiк".
В Минской области с марта 2025 года реализуется проект "Школа ЖКХ", основная цель которого - повышение коммунальной грамотности населения. Проект предусматривает проведение внеклассных тематических встреч со школьниками, воспитанниками дошкольных учебных учреждений, учащимися колледжей, а также посещение ими объектов ЖКХ.-0-Фото ГО "ЖКХ Минской области"