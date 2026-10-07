В ДТП на несанкционированных уличных гонках под Слуцком пострадали четыре человека





По данным следствия, вечером 26 июля 2025 года вблизи деревни Великий Быков Слуцкого района проходили несанкционированные уличные гонки. Во время финального заезда 32-летняя местная жительница на внедорожнике Range Rover решила посоревноваться в скорости со своим супругом за рулем автомобиля Subaru Impreza.





После финиша иномарки развернулись, чтобы вернуться к стартовой позиции. Однако если водитель легкового автомобиля плавно сбрасывал скорость, то внедорожник под управлением женщины продолжал движение со скоростью не менее 100 км/ч (при разрешенных 90 км/ч).





Обвиняемая видела впереди скопление людей и машин, но мер к остановке не предприняла. На высокой скорости она совершила столкновение с автомобилем мужа, после чего Range Rover сместился на правую обочину. Там внедорожник сбил троих пешеходов, а затем протаранил припаркованный автомобиль Volkswagen Golf, в салоне которого находилась пассажирка. От мощного удара легковушку отбросило в кювет.





Среди пешеходов, попавших под колеса, оказалась супружеская пара, которая остановилась у дороги из-за затора и пошла пешком вдоль обочины, чтобы выяснить его причину. Убедившись, что впереди нет аварии, они возвращались к своей машине и в момент наезда находились спиной к приближавшемуся внедорожнику.





Для установления всех обстоятельств произошедшего были проведены следственные эксперименты, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.





В ходе расследования выяснилось, что тормозная система Range Rover имела техническую неисправность - проржавел металлический трубопровод заднего левого колеса. Однако судебная автотехническая экспертиза показала, что даже при наличии данной неисправности водитель имела техническую возможность своевременно остановиться и избежать столкновения, если бы соблюдала скоростной режим и вовремя нажала на педаль тормоза. Автомобиль Subaru, согласно выводам экспертов, находился в исправном состоянии.





Судебно-медицинские исследования установили степень тяжести травм пострадавших: 18-летней жительнице Солигорска причинены тяжкие телесные повреждения. Семейной паре причинены менее тяжкие телесные повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья. Повреждения пассажирки Volkswagen Golf были оценены как тяжкие по признаку неизгладимого обезображения лица.





Сама обвиняемая в ходе следствия утверждала, что в момент движения педаль тормоза "провалилась", из-за чего она якобы намеренно пошла на таран машины супруга, пытаясь остановить неуправляемый внедорожник. При изучении личности фигурантки установлено, что на момент совершения ДТП женщина не имела судимостей, но ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.





Действия 32-летней жительницы Слуцкого района квалифицированы по ч.2 ст.317 УК - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители завершили расследование уголовного дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем причинение тяжких телесных повреждений четырем гражданам. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Минской области.