В Добрушском районе руководитель хозяйства отправлял технику на угодья фермера без оформления документов

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Добрушского района по материалам проверки ОВД возбудил уголовное дело в отношении исполнительного директора одного из сельхозпредприятий, которому инкриминировано превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности. Подробности дела сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.



Согласно материалам дела, в разгар уборочной кампании глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств обратился к подозреваемому с просьбой помочь убрать сено с территории своих угодий. "Исполнительный директор вышел за пределы служебных прав и полномочий ради личной материальной выгоды. Он неоднократно давал незаконные поручения подчиненным - трактористам-машинистам и другим работникам - выполнять на технике предприятия услуги в интересах фермера. Причем соответствующие документы на них никто не оформлял. На тракторах и погрузчиках хозяйства осуществлены заготовка, погрузка и транспортировка сена. Фермер не оплатил услуги", - рассказали в областной прокуратуре.



По поручению исполнительного директора в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения и записи о проведении в это время сельскохозяйственных работ в интересах предприятия. Хозяйству причинен ущерб в крупном размере - более 20 тыс. рублей.



Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.426 УК. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Добрушский РОСК.-0-