В Дятлово более 30 семей получили ключи от новых квартир

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ключи от квартир в новом доме получили накануне 7 ноября более 30 семей в Дятлово, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Новый жилой дом на 31 квартиру появился в райцентре в результате реконструкции нежилого здания, которому строители подарили вторую жизнь. В 3-этажном здании 7 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 6 трехкомнатных квартир. Общая площадь жилья составляет 1863 кв.м.

Накануне объект посетил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. "Жилье в райцентрах - это основа, чтобы семьи здесь закреплялись, растили детей и связывали свое будущее с малой родиной. Когда у человека есть дом, он и на работе держится увереннее, и в район приезжает охотнее. Поэтому мы и дальше будем строить и реконструировать жилье именно там, где оно особенно нужно людям", - отметил он. Накануне объект посетил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. "Жилье в райцентрах - это основа, чтобы семьи здесь закреплялись, растили детей и связывали свое будущее с малой родиной. Когда у человека есть дом, он и на работе держится увереннее, и в район приезжает охотнее. Поэтому мы и дальше будем строить и реконструировать жилье именно там, где оно особенно нужно людям", - отметил он.

Благодаря этой реконструкции жилищный вопрос решили те, кто в этом особенно нуждается, - военнослужащие и семьи, которые давно ждут улучшения жилищных условий. Это подчеркнул председатель Дятловского райисполкома Андрей Садовский. "На протяжении семи лет мы строим уже седьмой дом с арендными квартирами. Возведены по два арендных дома в городских поселках Козловщина и Новоельня. В Дятлово заселяется уже третий арендный дом. Благодаря строительству арендного жилья у нас все молодые специалисты обеспечены им. Сегодня 15 молодых специалистов получают ключи от арендных квартир в рамках республиканской программы", - сказал он. Благодаря этой реконструкции жилищный вопрос решили те, кто в этом особенно нуждается, - военнослужащие и семьи, которые давно ждут улучшения жилищных условий. Это подчеркнул председатель Дятловского райисполкома Андрей Садовский. "На протяжении семи лет мы строим уже седьмой дом с арендными квартирами. Возведены по два арендных дома в городских поселках Козловщина и Новоельня. В Дятлово заселяется уже третий арендный дом. Благодаря строительству арендного жилья у нас все молодые специалисты обеспечены им. Сегодня 15 молодых специалистов получают ключи от арендных квартир в рамках республиканской программы", - сказал он.

С новосельем поздравил дятловчан заместитель председателя Гродненского облисполкома Андрей Жук, подчеркнувший, что Дятловский район - лидер в строительстве арендного жилья в Гродненской области, в том числе благодаря инициативе районного руководства. Сегодня в приоритете, по его словам, возведение домов в небольших населенных пунктах, в первую очередь для того, чтобы задерживались специалисты и привлекались новые. С новосельем поздравил дятловчан заместитель председателя Гродненского облисполкома Андрей Жук, подчеркнувший, что Дятловский район - лидер в строительстве арендного жилья в Гродненской области, в том числе благодаря инициативе районного руководства. Сегодня в приоритете, по его словам, возведение домов в небольших населенных пунктах, в первую очередь для того, чтобы задерживались специалисты и привлекались новые.





Среди сегодняшних новоселов есть семьи работников Департамента охраны. Выразить благодарность за такую возможность в райцентр приехал начальник Гродненского областного управления Департамента охраны МВД Олег Петрище. Как подчеркнул руководитель управления, благодаря активной позиции руководства района и поддержке облисполкома сегодня все сотрудники профильного районного подразделения обеспечены жильем, что способствует их работе с полной отдачей на своих местах.

Радостный день сегодня для воспитательницы детского сада №2 Татьяны Романцевич. Девушка родом из Ивья в соседний райцентр приехала по распределению и вот уже готовится обустраивать свою квартиру. "Это огромное счастье - получить жилье в самом начале своего профессионального пути, - поделилась она. - Уже не терпится создать в квартире уют, навести красоту. Жилье - большой стимул, чтобы пустить здесь корни, ведь это одно из самых важных условий для жизни".-0- Радостный день сегодня для воспитательницы детского сада №2 Татьяны Романцевич. Девушка родом из Ивья в соседний райцентр приехала по распределению и вот уже готовится обустраивать свою квартиру. "Это огромное счастье - получить жилье в самом начале своего профессионального пути, - поделилась она. - Уже не терпится создать в квартире уют, навести красоту. Жилье - большой стимул, чтобы пустить здесь корни, ведь это одно из самых важных условий для жизни".-0-



