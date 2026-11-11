В деревнях Городокского района перезахоронили останки пяти бойцов Красной армии

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В деревнях Холомерье и Гурки Городокского района с воинскими почестями перезахоронили останки пяти бойцов Красной армии, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Городокском райисполкоме.



Военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона продолжают находить следы войны на многострадальной белорусской земле. В сентябре этого года примерно в полутора километрах к северо-западу от деревни Моисеево на территории Вировлянского сельсовета они обнаружили фрагментированные останки четырех военнослужащих Красной армии, погибших в 1943-1944 годах. Их предали земле на воинском захоронении №2406 в Холомерье. Председатель Городокского районного Совета депутатов Светлана Зуева отметила, что это место является священным для местных жителей. "Проходят десятилетия, но поисковые отряды до сих пор каждый год находят останки павших солдат. К сожалению, в этот раз имена героев установить не удалось. Но я убеждена, что и жители деревни, и каждый из нас будет свято беречь память о тех, кто погиб ради нашей Победы", - сказала она.



Военный комиссар Городокского района Илья Миколайчик добавил, жить и трудиться под мирным небом - настоящее счастье, поэтому наш главный долг - сохранить мир для будущих поколений.



На территории воинского захоронения №4377 в деревне Гурки перезахоронили останки красноармейца, которые поисковики нашли почти в полутора километрах к юго-западу от Жуково.-0-