"Сегодня в новом сквере, который появился в ходе подготовки города к фестивалю тружеников села "Дажынкі" на пересечении улиц Минской и К. Маркса, мы открыли важный для района объект. Совместными силами райисполкома и районной ветеранской организации на новой локации был установлен мемориальный знак памяти воинам-интернационалистам. Его автором стал художник и скульптор Владимир Каноник из Фаниполя. Мемориал - это достойнейший символ нашей общей памяти, напоминанием о том, как совсем еще юные ребята отправились выполнять интернациональный долг ради мира", - отметил председатель Дзержинского райисполкома.
Регионы
17 сентября 2026, 16:59
В День народного единства в Дзержинске открыли памятник воинам-интернационалистам
17 сентября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. В День народного единства в Дзержинске открыли памятник воинам-интернационалистам. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Дзержинского райисполкома Никита Реут, принявший участие в автопробеге, финал которого состоялся на высшей точке Беларуси - горе Дзержинской.Как рассказал Никита Реут, представители Дзержинского района присоединились к областному автопробегу, посвященному Дню народного единства, после знакового для его земляков события.
"Сегодня в новом сквере, который появился в ходе подготовки города к фестивалю тружеников села "Дажынкі" на пересечении улиц Минской и К. Маркса, мы открыли важный для района объект. Совместными силами райисполкома и районной ветеранской организации на новой локации был установлен мемориальный знак памяти воинам-интернационалистам. Его автором стал художник и скульптор Владимир Каноник из Фаниполя. Мемориал - это достойнейший символ нашей общей памяти, напоминанием о том, как совсем еще юные ребята отправились выполнять интернациональный долг ради мира", - отметил председатель Дзержинского райисполкома.
Также стараниями историков была установлена историческая справедливость: на памятном знаке кроме двух известных имен рядового Эдуарда Жигалко и старшего лейтенанта Вячеслава Сидоровича появилось имя третьего погибшего на афганской войне уроженца Дзержинского района - капитана Александра Попкова.-0-
"Сегодня в новом сквере, который появился в ходе подготовки города к фестивалю тружеников села "Дажынкі" на пересечении улиц Минской и К. Маркса, мы открыли важный для района объект. Совместными силами райисполкома и районной ветеранской организации на новой локации был установлен мемориальный знак памяти воинам-интернационалистам. Его автором стал художник и скульптор Владимир Каноник из Фаниполя. Мемориал - это достойнейший символ нашей общей памяти, напоминанием о том, как совсем еще юные ребята отправились выполнять интернациональный долг ради мира", - отметил председатель Дзержинского райисполкома.
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