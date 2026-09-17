17 сентября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. В День народного единства в Дзержинске открыли памятник воинам-интернационалистам. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Дзержинского райисполкома Никита Реут, принявший участие в автопробеге, финал которого состоялся на высшей точке Беларуси - горе Дзержинской.Как рассказал Никита Реут, представители Дзержинского района присоединились к областному автопробегу, посвященному Дню народного единства, после знакового для его земляков события."Сегодня в новом сквере, который появился в ходе подготовки города к фестивалю тружеников села "Дажынкі" на пересечении улиц Минской и К. Маркса, мы открыли важный для района объект. Совместными силами райисполкома и районной ветеранской организации на новой локации был установлен мемориальный знак памяти воинам-интернационалистам. Его автором стал художник и скульптор Владимир Каноник из Фаниполя. Мемориал - это достойнейший символ нашей общей памяти, напоминанием о том, как совсем еще юные ребята отправились выполнять интернациональный долг ради мира", - отметил председатель Дзержинского райисполкома.Также стараниями историков была установлена историческая справедливость: на памятном знаке кроме двух известных имен рядового Эдуарда Жигалко и старшего лейтенанта Вячеслава Сидоровича появилось имя третьего погибшего на афганской войне уроженца Дзержинского района - капитана Александра Попкова.-0-