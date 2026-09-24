24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Комитет госконтроля Могилевской области поступило сообщение о ненадлежащем хранении урожая в Чаусском районе. Что выяснилось при проверке и какие были приняты меры, рассказали БЕЛТА в КГК.
Обращение поступило на телефон доверия. В ведомстве рассказали, что при изучении ситуации в августе было установлено, что на зернотоке ОАО "Головенчицы" действительно скопилось более 900 т требующего доработки зерна. Кое-где оно самосогревалось, а в местах попадания атмосферных осадков начало прорастать и портиться.
По предложению КГК активизировали вывозку зерна на хлебоприемные пункты, а часть переместили в приспособленные склады. В результате объемы хранящегося на площадке зерна были значительно снижены.
Также наведен порядок с хранением на зернотоке в агрогородке Вязье ОАО "Авангард-Нива" Осиповичского района, где по завершении уборки на открытой площадке хранилось около 300 т овса и зернобобовой смеси.-0-
Регионы
24 сентября 2026, 16:25
В Чаусском районе с нарушением хранили зерно в хозяйстве, вмешался КГК
Фото КГК
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