23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной клинической больнице обустроят три умные операционные - общехирургическую, сосудистой хирургии, трансплантации и реконструктивной хирургии. Мероприятие финансируется из средств инновационного фонда Брестского облисполкома по государственной программе "Цифровая Беларусь" на 2026-2030 годы. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении здравоохранения.



В облбольнице в распоряжении медиков сейчас 13 операционных. С введением нового корпуса к ним добавятся еще восемь, три из которых будут оснащены передовым цифровым оборудованием. Сейчас специалисты его монтируют, идет апробация и тестирование.



В частности, в умных операционных будет возможность настроить индивидуальный микроклимат. Под каждый вид вмешательств врач сможет запрограммировать нужные параметры: температуру, влажность воздуха, интенсивность освещения. Ускорится доступ к диагностике. Во время операции хирурги смогут на экране видеть историю болезни пациента, снимки и результаты обследований. Это позволит сократить время на принятие решений.



Система будет автоматически фиксировать и сохранять весь ход операции в больничном архиве для последующего разбора и обучения специалистов. Кроме того, данные с рабочего места анестезиолога - показатели состояния пациента и дозировки введенных препаратов - будут передаваться автоматически. По итогам сформируется электронный протокол. Данные будут отправлять в централизованную информационную систему здравоохранения. Такой подход позволит перейти от бумажной работы к цифровому документообороту.



Благодаря новому оборудованию появится возможность вести трансляции из операционной, демонстрируя изображение с камеры эндоскопа или камеры в светильнике, показывая работу рук хирурга. Это даст возможность наглядно показывать запатентованные методики брестских медиков, а также проводить онлайн-консилиумы.



В Брестской областной клинической больнице в 2023 году началось строительство нового корпуса, который состоит из четырех- и семиэтажного блоков. В одном из них разместятся приемное, реанимационное, операционное, централизованное стерилизационное отделения и отделение гемодиализа. В основном лечебном блоке сосредоточатся кардиологическая, кардиохирургическая и сосудистая помощь. Дополнительно планируется открыть три отделения, в том числе инфарктное и нарушений ритма. Новый корпус больницы намечено ввести в эксплуатацию в 2027 году.-0-