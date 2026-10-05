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В Брестской области за неделю к ответственности за нарушение ПДД привлечены 390 пешеходов

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
05 октября 2026, 23:16

В Брестской области за неделю к ответственности за нарушение ПДД привлечены 390 пешеходов

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшую неделю к ответственности за нарушение ПДД привлечены 390 пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

На прошлой неделе на дорогах Брестской области произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 390 пешеходов, 28 из них находились в нетрезвом состоянии, 141 передвигался в темное время суток без светоотражающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 21 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, отстранено от управления 110 лиц, не имеющих права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 186 водителей.

За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано три ДТП, в результате которых три человека получили травмы различной степени тяжести.-0-
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