В Брестской области за неделю к ответственности за нарушение ПДД привлечены 390 пешеходов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшую неделю к ответственности за нарушение ПДД привлечены 390 пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.



На прошлой неделе на дорогах Брестской области произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 390 пешеходов, 28 из них находились в нетрезвом состоянии, 141 передвигался в темное время суток без светоотражающих элементов.



Сотрудники Госавтоинспекции задержали 21 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, отстранено от управления 110 лиц, не имеющих права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 186 водителей.



За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано три ДТП, в результате которых три человека получили травмы различной степени тяжести.-0-