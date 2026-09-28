В Брестской области за 5 лет в эксплуатацию ввели 110 тыс. га обновленных мелиорированных земель

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за минувшую пятилетку в эксплуатацию ввели 110,7 тыс. га обновленных мелиорированных земель. Об этом сообщил генеральный директор ГО "Брестмелиоводхоз" Василий Страпко во время заседания Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.Одной из центральных тем заседания стала эффективность использования мелиорированных земель, а также работа по строительству и реконструкции, надлежащему содержанию мелиоративных систем. "Работа эта непростая. Тут очень важен аспект закрепления кадров и сохранения коллектива. Еще один вопрос - использование современной техники, которая упрощает труд человека и ускоряет процессы. Такая техника есть, и надо, чтобы она у нас появлялась. В целом есть серьезный сдвиг, спасибо мелиораторам. Каждый кусочек земли должен использоваться и давать отдачу", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.В Брестской области за последние пять лет реконструкцию мелиоративных систем провели на 69 тыс. га. Культуртехнические работы выполнены на 41,7 тыс. га. Причем треть обновленных мелиорированных земель расположена в четырех районах программы Припятского Полесья. Восстановлено 3892 сооружения, очищено от заиления 8,5 тыс. км каналов, древесно-кустарниковой растительности - 5,9 тыс. км. За 2023-2025 годы в сельскохозяйственный оборот возвращено более 1,8 тыс. га мелиорированных земель, свыше 1 тыс. га передано в состав лесного фонда."Общая сумма бюджетных вложений в мелиорацию земель Брестчины за прошедшие пять лет составила 601,3 млн рублей. Из них республиканский бюджет выделил 281,8 млн рублей, областной бюджет вместе с субвенциями обеспечил 319,5 млн рублей. Основной финансовый акцент был сделан на реконструкции мелиоративных систем", - отметил Василий Страпко. С 2021 года по нынешний сентябрь закуплено 659 единиц различной техники и оборудования.В юго-западном регионе сейчас в работе план на нынешнюю пятилетку. За это время необходимо восстановить 98,5 тыс. га ранее мелиорированных земель, из них 24,2 тыс. га определены на 2026 год. Культуртехническая мелиорация запланирована на площади 8,5 тыс. га."По итогам девяти месяцев в эксплуатацию будет введено 17,8 тыс. га. Отставаний от графиков нет. Работы на вводных объектах культуртехники завершим в октябре, а на объектах реконструкции - ноябре. Программа мелиорации земель дополнена новым для области мероприятием по проведению культуртехнической мелиорации на немелиорированных землях. В 2026 году планируем освободить от древесно-кустарниковой растительности не менее 400 га таких сельскохозяйственных земель. Контуры участков подобраны, с октября переходим к выполнению данных работ широким фронтом", - сказал гендиректор "Брестмелиоводхоза".В заседании Брестского облисполкома приняли участие председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый, а также помощник Президента - инспектор по Брестской области Александр Ломский, члены Совета Республики, парламентарии.-0-