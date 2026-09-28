В Брестской области за 5 лет в эксплуатацию ввели 110 тыс. га обновленных мелиорированных земель

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 28 сентября 2026
Минск-Уручье Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:41 Минские динамовцы одержали 500-ю победу в КХЛ, едва не упустив перевес в пять шайб Спорт
21:37 Иран согласился приостановить обогащение урана - СМИ В мире
21:35 В Минске почти на 18% снизилось количество ДТП за восемь месяцев Регионы
21:32 Белорусские футболисты неудачно завершили квалификацию молодежного чемпионата Европы Спорт
21:29 Какие регионы в Беларуси в лидерах по строительству арендного жилья, рассказали в Минстройархитектуры Общество
21:18 SpaceX впервые запустила ракету Starship на орбиту для развертывания спутников Технологии
21:14 Футболисты Черногории выиграли второй матч в Лиге наций Спорт
21:00 В Минске проверили 390 общежитий на пожарную безопасность с начала года Регионы
20:44 Госкомвоенпром примет участие в оборонной выставке ADEX-2026 в Азербайджане Общество
20:38 "Учителя - опора государства". Лучших педагогов Минска чествовали в преддверии профессионального праздника Регионы
20:23 Белорусская академия авиации планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном в подготовке специалистов Общество
20:18 Оставленный без присмотра ребенок в Минске выбежал на дорогу и попал в ДТП Происшествия
20:14 Валовой региональный продукт Брестской области в январе-августе вырос на 3,4% Регионы
20:07 Хуситы: морское движение в Баб-эль-Мандебском проливе продолжается в обычном режиме В мире
20:06 "Атлант" стал резидентом СЭЗ "Минск" Экономика
20:00 В Брестской области на мелиорированных землях стали получать больше зерна, сахарной свеклы, овощей Регионы
19:47 Частная стоматология Пинска не доплатила порядка 700 тыс. рублей налогов Регионы
19:45 Более 30 лотов выставит "Гомельоблимущество" на ближайших электронных торгах Регионы
19:44 "Совершать подвиги можно и в мирное время" - 101-летний участник операции "Багратион" Федор Фещенко Общество
19:34 В Брестской области за 5 лет в эксплуатацию ввели 110 тыс. га обновленных мелиорированных земель Регионы
19:27 "Эхо веков, дыхание природы". В Гомельском районе благоустроили зону отдыха у озера Регионы
19:26 На "ИННОПРОМ. Беларусь" представят один из самых мощных тракторов в мире - новую разработку МТЗ Экономика
19:25 Трое 18-летних хакеров создавали троянские программы, суд вынес приговор Регионы
19:18 Прививочная кампания против гриппа проходит в поликлиниках столицы Регионы
19:09 Комплексная работа на мелиорированных землях положительно повлияла на урожай в Брестской области - Русый Экономика
19:03 Аэропорт в Сицилии экстренно отменяет рейсы из-за извержения вулкана Этна В мире
18:58 Представители более 40 стран зарегистрировались для участия в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" Общество
18:53 Беларусь предлагает России участие в программах северного завоза и развития Дальнего Востока и Арктики Экономика
18:43 Общереспубликанский старт марафону по скандинавской ходьбе дадут 1 октября в Дзержинске Спорт
18:38 Муравейко простился со Знаменем Минобороны Общество
Все новости
Все новости

В Брестской области за 5 лет в эксплуатацию ввели 110 тыс. га обновленных мелиорированных земель

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
28 сентября 2026, 19:34

В Брестской области за 5 лет в эксплуатацию ввели 110 тыс. га обновленных мелиорированных земель

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за минувшую пятилетку в эксплуатацию ввели 110,7 тыс. га обновленных мелиорированных земель. Об этом сообщил генеральный директор ГО "Брестмелиоводхоз" Василий Страпко во время заседания Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
Одной из центральных тем заседания стала эффективность использования мелиорированных земель, а также работа по строительству и реконструкции, надлежащему содержанию мелиоративных систем. "Работа эта непростая. Тут очень важен аспект закрепления кадров и сохранения коллектива. Еще один вопрос - использование современной техники, которая упрощает труд человека и ускоряет процессы. Такая техника есть, и надо, чтобы она у нас появлялась. В целом есть серьезный сдвиг, спасибо мелиораторам. Каждый кусочек земли должен использоваться и давать отдачу", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.

В Брестской области за последние пять лет реконструкцию мелиоративных систем провели на 69 тыс. га. Культуртехнические работы выполнены на 41,7 тыс. га. Причем треть обновленных мелиорированных земель расположена в четырех районах программы Припятского Полесья. Восстановлено 3892 сооружения, очищено от заиления 8,5 тыс. км каналов, древесно-кустарниковой растительности - 5,9 тыс. км. За 2023-2025 годы в сельскохозяйственный оборот возвращено более 1,8 тыс. га мелиорированных земель, свыше 1 тыс. га передано в состав лесного фонда.

"Общая сумма бюджетных вложений в мелиорацию земель Брестчины за прошедшие пять лет составила 601,3 млн рублей. Из них республиканский бюджет выделил 281,8 млн рублей, областной бюджет вместе с субвенциями обеспечил 319,5 млн рублей. Основной финансовый акцент был сделан на реконструкции мелиоративных систем", - отметил Василий Страпко. С 2021 года по нынешний сентябрь закуплено 659 единиц различной техники и оборудования.

В юго-западном регионе сейчас в работе план на нынешнюю пятилетку. За это время необходимо восстановить 98,5 тыс. га ранее мелиорированных земель, из них 24,2 тыс. га определены на 2026 год. Культуртехническая мелиорация запланирована на площади 8,5 тыс. га.

"По итогам девяти месяцев в эксплуатацию будет введено 17,8 тыс. га. Отставаний от графиков нет. Работы на вводных объектах культуртехники завершим в октябре, а на объектах реконструкции - ноябре. Программа мелиорации земель дополнена новым для области мероприятием по проведению культуртехнической мелиорации на немелиорированных землях. В 2026 году планируем освободить от древесно-кустарниковой растительности не менее 400 га таких сельскохозяйственных земель. Контуры участков подобраны, с октября переходим к выполнению данных работ широким фронтом", - сказал гендиректор "Брестмелиоводхоза".

В заседании Брестского облисполкома приняли участие председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый, а также помощник Президента - инспектор по Брестской области Александр Ломский, члены Совета Республики, парламентарии.-0-
Теги
Брестская область мелиорация
Новости рубрики Регионы
В Минске почти на 18% снизилось количество ДТП за восемь месяцев
Фото из архива В Минске проверили 390 общежитий на пожарную безопасность с начала года
"Учителя - опора государства". Лучших педагогов Минска чествовали в преддверии профессионального праздника
Фото из архива Валовой региональный продукт Брестской области в январе-августе вырос на 3,4%
Фото из архива В Брестской области на мелиорированных землях стали получать больше зерна, сахарной свеклы, овощей
Фото из архива Частная стоматология Пинска не доплатила порядка 700 тыс. рублей налогов
  • Главная
  • В Брестской области за 5 лет в эксплуатацию ввели 110 тыс. га обновленных мелиорированных земель
    • Главное
    Руководство министерств, Администрации Президента и местная вертикаль. Подробности кадрового дня у Лукашенко 
    Лукашенко согласовал назначение десяти новых руководителей районов и дал им ценное напутствие
    Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в воинской части 120-й отдельной мехбригады
    Первые в Беларуси. В ПВТ зарегистрированы резиденты в статусе криптобанков
    Топ-новости
    Указом Президента совершенствуется деятельность Белтелерадиокомпании
    "Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
    "Нужна мобилизация". Лукашенко напомнил о продолжении уборочной кампании 
    Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
    Вольфович представил личному составу нового начальника Генштаба ВС - первого замминистра обороны
    Муравейко простился со Знаменем Минобороны
    Военная безопасность государства всегда является одной из основных сфер - Белый
    Новый руководитель МАРТ: внутренний рынок и национальный производитель должны быть в приоритете 
    "Совершать подвиги можно и в мирное время" - 101-летний участник операции "Багратион" Федор Фещенко
    Новый посол о сотрудничестве Беларуси с Сирией: от гуманитарных контактов до прикладной экономики 
    Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 сентября. О чем предупреждают синоптики? 
    Сезон бабьего лета открыт, но ночью могут быть заморозки. Какую погоду ждать белорусам на этой неделе?
    "Учителя - опора государства". Лучших педагогов Минска чествовали в преддверии профессионального праздника
    В Китай отправлен очередной сборный контейнерный поезд "Колосок"
    Новые правила по охране труда при проведении культурно-зрелищных мероприятий утверждены в Беларуси
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.