В Брестской области в ноябре планируют провести 15 электронных ярмарок вакансий

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В крупных городах и районных центрах Брестской области в ноябре планируют провести 15 электронных ярмарок вакансий. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.



Подыскать работу в онлайн-формате 11 ноября будет возможность в Кобринском районе, 12 ноября - в Барановичах. Такой вариант трудоустройства предложат 17 ноября в Дрогичинском и Каменецком районах, 18 ноября - в Ляховичском. Электронные ярмарки вакансий на 19 ноября наметили в Пинске, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском и Пружанском районах. Ознакомиться с предложениями предприятий и организаций Барановичского района можно будет 20 ноября, Ганцевичского района - 24 ноября. В Бресте и Березовском районе такая возможность представится 26 ноября, в Брестском районе - 27 ноября.



К электронной ярмарке вакансий можно присоединиться, перейдя на сайт e-vacancy.by. Представители кадровой службы предприятий и организаций ответят на интересующие вопросы, при необходимости проконсультируют. Соискатели смогут направить свои резюме и получить приглашение на личное собеседование.



В Брестской области в январе - октябре провели 106 электронных ярмарок вакансий. В крупных городах их организуют ежемесячно, в районных центрах - не реже одного раза в квартал. Каждый регион определяет сроки проведения по мере необходимости.



На начало ноября на предприятиях и в организациях Брестской области заявлено около 18,7 тыс. свободных рабочих мест. Это почти на 4 тыс. меньше, чем на аналогичную дату в 2025 году. За содействием в трудоустройстве в январе - октябре обратились более 20,2 тыс. жителей региона, из них 3,9 тыс. зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты службы занятости помогли подыскать новую работу более 17,7 тыс. мужчин и женщин, в том числе свыше 3,3 тыс. безработных. Жителям области за десять месяцев была выдана 131 субсидия для организации индивидуальной предпринимательской деятельности. На обучение по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, было направлено 287 человек.-0-