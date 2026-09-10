В Брестской области в классах профессиональной направленности обучаются 3,7 тыс. детей 

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в профильных классах профессиональной направленности обучаются 3,7 тыс. детей. Об этом сообщила журналистам начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская, передает корреспондент БЕЛТА.



"Востребованными остаются военно-патриотические классы, в которых занимаются свыше 800 человек. Более 1 тыс. учащихся обучаются в педагогических классах, также свыше 1 тыс. - в инженерных классах. Функционируют спортивно-педагогические классы, классы медицинской направленности. В последнее время набирают популярность классы правовой направленности", - рассказала Наталья Калиновская.



Учреждения образования Брестской области в части профориентации сотрудничают с различными ведомствами. Среди них - и органы принудительного исполнения. Во взаимодействии созданы специализированные профильные классы. "Некоторые их выпускники поступили именно на юридические специальности. Органы принудительного исполнения показывали не только свою деятельность, но и юридические профессии во всем богатом спектре по другим направлениям. Ребят приводили и в областной суд, и в ЗАГС, и в нотариальную контору. Они разнопланово могли увидеть юридическую работу", - отметила начальник главного управления по образованию.



В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" десятиклассники средней школы №18 Бреста имени Е.С.Котловской прошли церемонию посвящения в учащиеся такого профильного класса. Юноши и девушки произнесли слова присяги и получили символические подарки на память об этом событии.



"В ряде школ у нас есть специализированные классы, в которых дети получают дополнительные знания по тематике юридической сферы. Сегодняшнее мероприятие - еще один шаг по формированию специализированных классов, подготовке детей к понимаю юридических профессий, осознанию ими возможных направлений деятельности, в том числе в органах принудительного исполнения. Работа непростая, но важная для государства. Именно судебные исполнители обеспечивают реализацию на практике тех решений, которые выносятся судами, другими государственными органами", - подчеркнул министр юстиции Евгений Коваленко.-0-