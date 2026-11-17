В заседании принимают участие председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, помощник Президента - инспектор по Брестской области Александр Ломский, министр экономики Юрий Чеботарь, парламентарии. Ключевой вопрос - выполнение программы социально-экономического развития Брестской области на 2026-2030 годы и задачи на 2027-й.

"С точки зрения экономических результатов первый год пятилетки в основном демонстрирует позитивную динамику. За 9 месяцев итоги в цифрах следующие. Валовой региональный продукт прирос к уровню прошлого года на 3,4%. Инвестиции в инфраструктуру и развитие потенциала регионов нарастили на 500 млн рублей. Растут активы организаций области", - рассказал Михаил Баценко. "С точки зрения экономических результатов первый год пятилетки в основном демонстрирует позитивную динамику. За 9 месяцев итоги в цифрах следующие. Валовой региональный продукт прирос к уровню прошлого года на 3,4%. Инвестиции в инфраструктуру и развитие потенциала регионов нарастили на 500 млн рублей. Растут активы организаций области", - рассказал Михаил Баценко.

Главным ориентиром развития региона является социальное самочувствие граждан. В регионе растет уровень доходов населения. Для людей важны решение жилищных вопросов, качество медицины, образования и услуг, возможности для досуга. Один из приоритетов - поддержка семей с детьми. Например, с момента старта программы семейного капитала на Брестчине открыты 31,5 тыс. счетов, в том числе более 1 тыс. в этом году. Благодаря расширению возможности использования ЭКО в январе - сентябре в области на свет появились 50 детей. Главным ориентиром развития региона является социальное самочувствие граждан. В регионе растет уровень доходов населения. Для людей важны решение жилищных вопросов, качество медицины, образования и услуг, возможности для досуга. Один из приоритетов - поддержка семей с детьми. Например, с момента старта программы семейного капитала на Брестчине открыты 31,5 тыс. счетов, в том числе более 1 тыс. в этом году. Благодаря расширению возможности использования ЭКО в январе - сентябре в области на свет появились 50 детей.

Предпринимаются меры для повышения доступности и качества медицинской помощи. В каждом районе работают передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас их насчитывается 22. Ежегодно обновляется парк спецтранспорта. Для пациентов становятся доступнее сложные и уникальные операции. Параллельно в юго-западном регионе занимаются обновлением медицинской инфраструктуры. В высокой степени готовности реконструкция трех блоков и строительство нового корпуса Брестской областной клинической больницы. Работы кипят по возведению здания инфекционного отделения Березовской центральной районной больницы. Близится к завершению вторая очередь реконструкции Ганцевичской ЦРБ. Продолжаются работы по реконструкции Пинской центральной больницы. Предпринимаются меры для повышения доступности и качества медицинской помощи. В каждом районе работают передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас их насчитывается 22. Ежегодно обновляется парк спецтранспорта. Для пациентов становятся доступнее сложные и уникальные операции. Параллельно в юго-западном регионе занимаются обновлением медицинской инфраструктуры. В высокой степени готовности реконструкция трех блоков и строительство нового корпуса Брестской областной клинической больницы. Работы кипят по возведению здания инфекционного отделения Березовской центральной районной больницы. Близится к завершению вторая очередь реконструкции Ганцевичской ЦРБ. Продолжаются работы по реконструкции Пинской центральной больницы.

"Я работаю доктором. В последнее время делается очень многое. Президент делает акцент на то, чтобы качественная медицинская помощь была одинаково доступна и в больших городах, и в сельской местности. Модернизируется инфраструктура, расширяются возможности. Программа работает", - подчеркнул делегат VII Всебелорусского народного собрания Дмитрий Юрашевич.-0- "Я работаю доктором. В последнее время делается очень многое. Президент делает акцент на то, чтобы качественная медицинская помощь была одинаково доступна и в больших городах, и в сельской местности. Модернизируется инфраструктура, расширяются возможности. Программа работает", - подчеркнул делегат VII Всебелорусского народного собрания Дмитрий Юрашевич.-0-





Фото Виолетты Южаковой

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Медики Брестской области в этом году выполнили свыше 3 тыс. высокотехнологичных кардиохирургических операций, что на 18% больше по сравнению с таким же периодом 2025-го. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко во время заседания облисполкома с участием делегатов Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.