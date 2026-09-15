В Брестской области соберут урожай яблок больше прошлогоднего 

Петр Пархомчик сегодня оценил урожай в саду ОАО "Остромечево" Брестского района. Помимо яблок там выращивают черешню, сливы, виноград, абрикосы, голубику. В хозяйстве имеется собственное плодохранилище. "Сейчас у нас 111 га плодоносящего яблоневого сада и 37 га - молодого. Ожидаем получить урожай яблок примерно 2 тыс. т. Год для нас не лучшим образом складывается, потому что был сильный град, очень высокие дневные температуры. Были повреждения, ожоги на яблоках. Все это сказывается на товарности. То есть такие яблоки уже пойдут вторым сортом либо на переработку", - отметил управляющий садом Сергей Яровой. Чтобы защитить сад от возвратных заморозков, от жары, специалисты вносят антистрессовые удобрения. Грамотно подходят к поливу для охлаждения.

В хозяйстве планомерно выкорчевывают старые сады и закладывают новые. "Стараемся подбирать сорто-подвойные комбинации. В первую очередь для того, чтобы они были устойчивы к возвратным заморозкам. Второй критерий - требования рынка. У сетей тоже есть свои запросы, определенные параметры, по которым должны проходить яблоки. Также с точки зрения закладки сада смотрим, какой сорт какому больше подходит для опыления, чтобы больше завязывалось яблоко", - пояснил специалист.

В Брестской области на 1 января 2026 года под плодово-ягодными культурами в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах занято 8,2 тыс. га. За последние пять лет в регионе заложили 1,4 тыс. га яблоневых садов. Выращивают летние, летне-осенние, осенние, осенне-зимние, зимние (44%) и позднезимние сорта (50%). На Брестчине ежегодно закладывают новые сады.-0-

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области получат урожай яблок больше прошлогоднего. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.Петр Пархомчик обратил внимание, что в Брестской области выращивают значительную часть республиканского объема яблок. "В прошлом году мы пережили очень серьезные издержки производства, потому что каскад морозов загубил наш урожай. Получили в 3-3,5 раза меньше яблок, чем планировали. В этом году обратная картина. Сады радуют количеством яблок. Наверное, будет рекордный уровень по Брестской области. Рассчитываем, что получим в пределах 130 тыс. т", - сказал председатель Брестского облисполкома.Он добавил, что в этом году также не обошлось без негативного влияния погоды на формирование урожая. "Есть яблоки товарные, которые могут полежать и быть поданы на прилавки до апреля. И есть те, которые нужно в короткие сроки реализовать. Очень важно быстро яблоки распределить", - подчеркнул глава Брестской области.