26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 км дорог отремонтировали в Брестской области с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по архитектуре и строительству Брестского облисполкома.





Ремонт автомобильных дорог проводится в соответствии с государственной программой "Дороги Беларуси" на 2026-2030 годы. "Согласно указанной программе, в течение пятилетки планируется отремонтировать 2241,5 км местных дорог области и 10 мостовых сооружений. На 2026 год было предусмотрено отремонтировать 402,4 км дорог и два мостовых сооружения", - сказали в комитете.





В области уже отремонтировано 395 км дорог, а также выполнены работы по переустройству двух требовавших ремонта мостовых сооружений на водопропускные трубы. До конца года планируется отремонтировать порядка 430 км дорог, включая 103 км с переводом из гравийного покрытия в асфальтобетонное, а также завершить капитальный ремонт еще двух мостовых сооружений.





С апреля 2026 года начаты работы по возведению автомобильного моста через реку Припять на территории Лунинецкого и Столинского районов. "Строительство осуществляется параллельно с разработкой проектной документации с выделением технологически увязанных этапов работ. Сейчас на объекте ведется бетонирование опор моста, осуществляется доставка металлоконструкций пролетного строения. Параллельно ведется устройство подъездных путей к мосту", - рассказали в комитете.-0-