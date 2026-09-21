21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области приступили к уборке кукурузы на зерно. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.



"В целом по области завершена уборка всех зерновых и зернобобовых культур, а также крупяных и рапса. Гречихи намолочено 2,8 тыс. т, проса - 4,7 тыс. т. Урожай круп отправляется на переработку на комбинаты хлебопродуктов. Сельхозорганизации приступили к уборке кукурузы на зерно и на семена. Уже обмолочено 2,6 тыс. га, получено 18 тыс. т при урожайности 70 ц/га", - рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию. В уборку кукурузы на зерно включились 13 из 16 районов Брестской области.



В юго-западном регионе продолжают собирать урожай картофеля. Его убрали на 40% площадей. Накопано второго хлеба 56 тыс. т при урожайности 330 ц/га. На полях также убирают овощи (34%). Их получено 23 тыс. т при урожайности 282 ц/га. Практически на четверти площадей убрана сахарная свекла. Хозяйства накопали 200 тыс. т сладких корнеплодов при урожайности 402 ц/га.



Параллельно аграрии сосредоточены на закладке урожая будущего года. Озимые зерновые культуры на зерно в Брестской области посеяли более чем на половине площадей. Некоторые хозяйства планомерно завершают посевную кампанию.-0-