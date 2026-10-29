В Брестской области подготовили 590 машин для обработки улиц от гололеда и уборки снега

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Коммунальные службы Брестской области подготовили к зиме 590 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном унитарном предприятии "Управление ЖКХ".





За подготовку к сезону холодов коммунальщики взялись сразу же после окончания предыдущего зимнего периода. На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства обновляли парк техники, выполняли профилактические и ремонтные работы. "Подготовку специализированной техники завершили к 1 октября. У нас имеется 92 песко- и солеразбрасывателя, 201 снегоуборочная машина, 106 погрузчиков, 191 самосвал, трактор и другая техника для вывоза снега. Они будут работать в городах и городских поселках: на улицах, тротуарах, во дворах", - рассказали в управлении ЖКХ.





Коммунальные службы юго-западного региона для обработки дорог и тротуаров заготовили более 44 тыс. т песко-соляной смеси. По опыту прошлых лет, такого запаса должно хватить даже на самую суровую зиму.





В Брестской области составили графики работы в непогоду и планы по привлечению дополнительной техники в случае обильных снегопадов. Приняты меры для своевременной обработки противогололедными средствами и уборки дорог, проезжих частей улиц, тротуаров и остановочных пунктов.





На Брестчине этой осенью спецтехника пока не выходила на обработку улично-дорожной сети. Коммунальные службы отслеживают прогноз погоды, в случае ухудшения условий они оперативно выведут машины для превентивной обработки: в первую очередь мостов, путепроводов, эстакад. "Вопрос зимнего содержания автодорог находится на постоянном контроле", - подытожили в областном управлении ЖКХ.-0-