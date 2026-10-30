В Брестской области намолотили 315 тыс. тонн кукурузы, регион достиг рубежа в 2 млн тонн зерна

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Брестской области уже получили 2 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы. Комбайны продолжают уборочную в полях. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.



Достигнуть двухмиллионного рубежа удалось благодаря урожаю кукурузы. На полях юго-западного региона ее убрали уже на 80% площадей. По данным на 12.00 30 октября, намолочено 315 тыс. т при средней урожайности 72 ц/га. В лидерах - два района. В Барановичском с одного круга получают 103 ц. В Пружанском районе идут по пятам - 102 ц/га. "Более половины хозяйств уже завершили уборку кукурузы на зерно. Закончить эти работы в целом в регионе намерены в течение 10-14 дней, - рассказали в облсельхозпроде. - В области на 99% площадей убрали кукурузу на силос. Оставшееся планируем завершить в ближайшие дни".



На полях Брестчины также близится к финалу уборка картофеля. Выкопать ее осталось всего на 40 га. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах собрали 140 тыс. т при урожайности 329 ц/га. Это на 10 тыс. т больше прошлогоднего урожая. Овощи необходимо убрать еще на четверти площадей. Их уже получено 53 тыс. т при урожайности 327 ц/га. Сахарная свекла убрана на 83% угодий. Накопано 780 тыс. т сладких корнеплодов.



С окончанием уборки урожая работы на полях не прекращаются. Аграрии готовят почву под посевную кампанию 2027 года, занимаются поднятием зяби, вносят органические удобрения.-0-