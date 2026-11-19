19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полях Брестской области завершили копку сахарной свеклы. Таким образом в регионе завершили уборку всех сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.



"Завершаем вывозку на свеклоприемные пункты сахарной свеклы, которой накопано 1 млн 14 тыс. т. Средняя урожайность в области - 462 ц/га. Лидирующий район - Ляховичский, где с 1 га получали 673 центнера. В Барановичском районе - 668 ц/га. В Пружанском и Ивацевичском районах преодолели рубеж урожайности в 570 ц/га", - рассказали в облсельхозпроде. Сладкие корнеплоды поступают на переработку на Жабинковский сахарный завод.



С окончанием уборочной кампании на полях юго-западного региона работы не прекратились. Аграрии заботятся об урожае будущего года. В частности, в хозяйствах озимый рапс на маслосемена посеян на 77,6 тыс. га. Это на 6% больше уровня прошлого года. Озимых зерновых на зерно посеяно 279 тыс. га, что на 10% больше по сравнению с минувшим сезоном. Ведется активная подготовка к яровому севу. Так, зяблевая обработка почвы проведена на площади 261,8 тыс. га, и эти работы продолжаются.



"Проведение зяблевой обработки почвы значительно облегчает труд аграриев в весенний период. Когда еще почвы влажные, в них сложно зайти. А так они уже запаханы с осени. Остается только провести предпосевную подготовку - и можно выходить с севом", - подытожили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию.-0-