В Брестской области начинается отопительный период

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в ближайшее время начнут подавать тепло в объекты социальной сферы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома.





Брестский облисполком сегодня подготовил письмо для городских и районных исполкомов с рекомендацией о подаче тепла. "В связи с понижением температуры наружного воздуха рассмотрите вопрос подачи тепловой энергии для нужд отопления детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, специализированных учебно-спортивных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек и гостиниц", - говорится в тексте.





Решение о начале отопительного сезона принято, несмотря на теплую погоду днем на территории Брестской области. "Ведем мониторинг. Посмотрели прогноз погоды, на выходные прогнозируется понижение температуры, дожди. Ночные температуры дают о себе знать, поэтому направили в горрайисполкомы письмо о возможности включения отопления. Они должны сами решить, когда начать подачу тепла", - отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук.





Пока речь идет о начале отопительного периода в социальной сфере. Специалисты продолжат отслеживать прогноз погоды, при понижении температуры будут приниматься решения о подаче тепла в жилой фонд, затем - в административные и производственные здания.





К осенне-зимнему периоду коммунальные службы Брестской области начали готовиться еще весной. Все теплоисточники и потребители получили паспорта готовности. Специалисты занимались перекладкой теплосетей, ремонтом и заменой котлов, обновлением оборудования, заготовкой топлива.-0-