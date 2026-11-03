В Брестской области начали сбор шишек лиственницы: ее доля в лесовосстановлении увеличивается 

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области начали сбор урожая шишек лиственницы. Порода из-за изменения климатических условий все более востребована для лесовосстановления в регионе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).



В Брестской области плантации лиственницы для сбора семян с улучшенными наследственными качествами расположены в трех лесхозах. В Ивацевичском опытном лесхозе они занимают 3,4 га (2008-2014 годов закладки), в Пружанском - 3,8 га (2011-2013 годов), в Кобринском опытном - 1,3 га (2015 года). Сбор шишек лиственницы начался в октябре.



"В Ивацевичском опытном лесхозе плантации более старших возрастов, поэтому плодоношение более активное. Там начали первыми. В лесхозах, чьи плантации лиственницы помоложе, не такой объем сбора шишек, поэтому они приступят чуть позже. К концу декабря сбор должен завершиться. Шишки будут сданы на цех переработки Ивацевичского опытного лесхоза", - рассказали в Брестском ГПЛХО. В юго-западном регионе в этом году рассчитывают собрать около 20 кг семян лиственницы. Этого количества достаточно для закрытия собственных потребностей лесхозов. Излишки пойдут на реализацию.



Брестская область из-за изменения климатических условий столкнулась с усыханием ельников. Для их замены лиственница - оптимальный вариант. "Она требовательна к плодородию почвы, как и ель, но легче переносит засушливые годы. Мы увеличиваем объемы посадки лиственницы. Например, в 2024 году такой посадочный материал был высажен на 12,7 га, в 2025 году - на 16,2 га. В этом году будет около 50 га", - акцентировали внимание в Брестском ГПЛХО.



Ориентировочно в конце ноября лесоводы на плантациях начнут собирать шишки сосны. Сезон продлится до марта. Упор делается на эту породу, поскольку она основная для лесовосстановления в Брестской области. Сосновые плантации в целом занимают в регионе 121,7 га.



В лесхозах Брестчины практически завершили сбор желудей. Год выдался урожайным: в закромах уже 7,6 тыс. т - вдвое больше запланированного. Ранее были заготовлены семена березы и ольхи для лесовосстановления. Семена клена, липы, ясеня, каштана собирают для выращивания посадочного материала для озеленения.-0-