В Брестской области начали подачу тепла в жилфонд 

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В некоторых городах и районах Брестской области начали включать отопление в жилищном фонде. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном унитарном предприятии "Управление ЖКХ".



Брестский облисполком 6 октября разослал письма в городские и районные исполкомы с рекомендацией о начале отопительного периода. Решения принимают местные власти, отталкиваясь от прогноза погоды. "Все гор- и райисполкомы приняли решения о начале отопительного периода. Подключены либо в стадии подключения все объекты социально-культурного назначения, это первая группа потребителей. В среднем под 80% по области в целом уже включено. По жилищному фонду начато включение в Барановичах, Дрогичине, Иваново, Ивацевичах, Пружанах, Пинском и Столинском районах", - рассказали в ЖКХ. В ближайшее время к этому списку добавятся другие города и районы Брестской области.



На первом этапе тепло приходит в детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы. Затем наступает очередь жилфонда. На третьем этапе отопление включают в административных и производственных зданиях.



"В крупных городах пуск, как правило, длится в течение трех-пяти дней. Отводится время на наладку, развоздушивание систем и прочие работы. Райцентры и сельские населенные пункты запускаются в большинстве случаев в течение одного дня", - отметили в ЖКХ.



В Брестской области функционируют 615 котельных, которые отапливают жилфонд, объекты социально-культурного назначения и других потребителей. На обслуживании коммунальщиков находятся около 5,3 тыс. жилых домов с централизованным отоплением.



В юго-западном регионе подготовку к сезону холодов начали весной. Проводились, в частности, ремонты котельных, перекладка теплосетей, заготовка топлива и другие работы.-0-