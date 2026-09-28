В Брестской области на мелиорированных землях стали получать больше зерна, сахарной свеклы, овощей

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на мелиорированных землях стали получать больше зерновых и зернобобовых культур, льноволокна, сахарной свеклы и овощей. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков на заседании областного исполнительного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.В структуре сельскохозяйственных земель Брестской области мелиорированные земли занимают больше половины от общей площади - 676 тыс. га. Из них 328 тыс. га занимают пашня, 345 тыс. га - луговые угодья, еще около 3 тыс. га находятся под постоянными культурами. В регионе объемы мелиоративных работ за последние пять лет увеличились более чем в 7,5 раз."В 2025 году на мелиорированных землях произведено 46% от общего вала зерна, 57% картофеля, 62% овощей и практически половина травяных кормов. Рост объемов производства к 2021 году обеспечен практически по всем основным видам продукции растениеводства, в том числе за счет роста урожайности. У зерновых и зернобобовых прирост составил 252 тыс. т (в 1,4 раза), льноволокна - практически на 1 тыс. т (в 4,7 раза). Сахарной свеклы прибавили 54,8 тыс. т (22%). По овощам приросли на 12,3 тыс. т (8%)", - перечислил Анатолий Щупленков.Увеличение производства продукции растениеводства в кормовых единицах после проведения мелиоративных работ отмечается во всех 16 районах Брестской области. При этом в отдельных местах выявляют факты неэффективного использования, загрязнения мелиорированных земель, берм и откосов каналов тюками соломы. Некоторые хозяйства допускают распашку земель ближе 1 м от рек, вблизи откосов каналов-осушителей. Все это приводит к снижению производительности.-0-