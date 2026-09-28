В Брестской области на мелиорированных землях стали получать больше зерна, сахарной свеклы, овощей

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"В 2025 году на мелиорированных землях произведено 46% от общего вала зерна, 57% картофеля, 62% овощей и практически половина травяных кормов. Рост объемов производства к 2021 году обеспечен практически по всем основным видам продукции растениеводства, в том числе за счет роста урожайности. У зерновых и зернобобовых прирост составил 252 тыс. т (в 1,4 раза), льноволокна - практически на 1 тыс. т (в 4,7 раза). Сахарной свеклы прибавили 54,8 тыс. т (22%). По овощам приросли на 12,3 тыс. т (8%)", - перечислил Анатолий Щупленков.
Увеличение производства продукции растениеводства в кормовых единицах после проведения мелиоративных работ отмечается во всех 16 районах Брестской области. При этом в отдельных местах выявляют факты неэффективного использования, загрязнения мелиорированных земель, берм и откосов каналов тюками соломы. Некоторые хозяйства допускают распашку земель ближе 1 м от рек, вблизи откосов каналов-осушителей. Все это приводит к снижению производительности.-0-