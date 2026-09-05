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В Брестской области "Дажынкі" в 2027 году пройдут в Столине

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
05 сентября 2026, 17:36

В Брестской области "Дажынкі" в 2027 году пройдут в Столине

5 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль-ярмарку тружеников села Брестской области "Дажынкі" в 2027 году проведут в Столине. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА. 
Агрогородок Жемчужный Барановичского района принимает "Дажынкі-2026". Атмосферу веселого и хлебосольного праздника создали сообща все города и районы Брестской области. 
Креативнее других на фестивале представил свое подворье Дрогичинский район. В праздничном шествии на "Дажынках" не было равных по колориту городу Бресту. Победителями конкурса караваев стали мастера Столинского района. По достоинству оценен труд умельцев Барановичского района за их арт-объект из соломы.

Также Петр Пархомчик назвал хозяев следующих "Дажынак". В 2027 году эстафету областного фестиваля тружеников села примет Столинский район. "Мы очень долго думали, совещались. Было большое количество предложений. Предлагались разные города и районы. Решили, что мы повторим историю: спустя 30 лет "Дажынкі" снова пройдут в Столине", - сказал председатель Брестского облисполкома. Первые в истории Беларуси "Дажынкі" прошли именно в Столине.-0-
Теги
Брестская область Дажынкi Столин
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