В Брестской области "Дажынкі" в 2027 году пройдут в Столине

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Также Петр Пархомчик назвал хозяев следующих "Дажынак". В 2027 году эстафету областного фестиваля тружеников села примет Столинский район. "Мы очень долго думали, совещались. Было большое количество предложений. Предлагались разные города и районы. Решили, что мы повторим историю: спустя 30 лет "Дажынкі" снова пройдут в Столине", - сказал председатель Брестского облисполкома. Первые в истории Беларуси "Дажынкі" прошли именно в Столине.-0-