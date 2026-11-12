В Брестской области арендного жилья планируют построить почти вдвое больше прошлогоднего





"Существенно прирастаем по объемам строительства арендного жилья. У нас задание на год - 113 тыс. кв.м. Это в 1,8 раза больше по сравнению с 2025-м. В январе-октябре в Брестской области ввели в эксплуатацию 58,9 тыс. кв.м арендного жилья. Основной объем ввода приходится на декабрь. Это те дома, к строительству которых приступили в начале текущего года", - рассказали в комитете по архитектуре и строительству.





Многоэтажки с арендными квартирами возводят в Бресте, Барановичах и Пинске. Но особый упор делается именно на районы. Арендное жилье строят не только в малых городах, но и в сельской местности. Например, такие многоквартирные дома в нынешнем году ввели в эксплуатацию в Кобрине, Жабинке, городе Высокое Каменецкого района, в городском поселке Шерешево Пружанского района, в деревне Тельмы-1 Брестского района. До конца года будут готовы арендные квартиры в Столине, Пружанах, Лунинце, Микашевичах, Ивацевичах, Иваново, Дрогичине, Ганцевичах, Белоозерске, Березе, агрогородке Каменюки Каменецкого района, деревне Ковердяки Брестского района.





"Тенденция увеличения объемов строительства арендного жилья сохранится в 2027 году и последующей перспективе. Первоочередное право на него имеют нуждающиеся в улучшении жилищных условий. К отдельной категории относятся военнослужащие и приравненные к ним лица. Также городские и районные исполкомы своими решениями утверждают перечень наиболее востребованных в регионе профессий. Как правило, в социальной сфере, в агропромышленном комплексе. Для этих специалистов в первоочередном порядке строят арендное жилье", - отметили в комитете по архитектуре и строительству.





В Брестской области в целом в нынешнем году должны построить 581,4 тыс. кв.м жилья. В январе-октябре введено в эксплуатацию более 442,4 тыс. кв.м, в том числе 280,4 тыс. кв.м индивидуальных домов (63,4% от общего объема). На улучшение жилищных условий за десять месяцев направлено 817 многодетных семей.-0-

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области будут больше строить арендного жилья. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по архитектуре и строительству Брестского облисполкома.