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В Брестской крепости открыли выставку исследовательского центра Второй мировой войны из Марибора

Опубликовано:

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Регионы
06 ноября 2026, 13:24

В Брестской крепости открыли выставку исследовательского центра Второй мировой войны из Марибора

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 6 ноября открыли выставку Международного исследовательского центра (МИЦ) Второй мировой войны, который расположен в словенском Мариборе на месте бывшего нацистского лагеря военнопленных Шталаг XVIII D, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка "Пять тысяч шагов в бессмертие" представлена на территории экспозиции "Оборона Восточного форта". "Это важный вклад в сохранение памяти о людях, которые были замучены в нацистском плену, о воинах Красной армии. Преступления нацизма не забыты в Словении, безусловно, они не забыты в Беларуси. Об этом важно говорить, потому что это наглядный пример того, какой была политика нацизма по расчеловечиванию, геноциду, объявлению людей низшей расой по национальному, религиозному принципу. И сейчас, к сожалению, мы видим ростки нацизма. Люди должны сделать выводы: это приводит к преступлениям", - подчеркнул директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе.
На 14 планшетах рассказывается об условиях нацистского лагеря в Мариборе. Его узниками были представители разных национальностей Советского Союза, в том числе из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Причем условия содержания людей из разных стран в Шталаге XVIII D значительно отличались. Пленные западной союзнической коалиции якобы попадали под положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Они могли поддерживать связь с семьями через письма, получали посылки, могли свободно выходить днем в город, участвовать в мероприятиях, заниматься спортом. Совсем иное положение было у советских военнопленных: сотрудники лагеря к солдатам и офицерам проявляли неимоверную жестокость. Они ежедневно подвергались садистским опытам караульных, унижениям и ужасным пыткам.
Выставка дополнена экспонатами о судьбе защитников Брестской крепости, ставших узниками нацистского лагеря в Мариборе.

"Ваш музейный комплекс так же, как и наш Международный исследовательский центр Второй мировой войны в Мариборе и Музей нацистского лагеря Шталаг XVIII D борются за одни и те же цели. Это прежде всего сохранение исторической памяти, охрана истории и передача этих знаний молодым поколениям. Исследования мы проводим в сотрудничестве между различными организациями, основываясь на реальном историческом материале. Поэтому свои архивные исследования проводим в Словении, Германии, России, Великобритании, Австрии и многих других странах", - рассказал исследователь и доцент университета Alma Mater Europaea, исследователь МИЦ в Мариборе, доктор наук Даниэль Ситер.
Во время исследований сотрудники МИЦ установили персональные данные пяти уроженцев Беларуси, которые погибли в Шталаге XVIII D и похоронены в Мариборе.

"Это только начало исследования. Для этого очень важно сотрудничество между различными организациями, партнерами. Мы исследуем и находим жертв нацизма, все тех, кто с ним боролся во время Второй мировой войны. Эти имена и другие, которые будем находить, будем включать в наши экспозиции. Мы хотим, чтобы о них говорили, доносили о них информацию молодому поколению", - добавил Даниэль Ситер.
Выставка "Пять тысяч шагов в бессмертие" будет работать до 15 декабря. Это ответный жест. В сентябре посетители Международного исследовательского центра Второй Мировой войны в Мариборе увидели экспозицию об истории Брестской крепости "Не сломленные судьбой". На 39 планшетах были размещены копии документов и фотографий, которые рассказывали об истории легендарной цитадели над Бугом, ее обороне в июне - июле 1941 года, о судьбах защитников крепости, попавших в фашистский плен.

Организаторами выставки в Бресте являются Международный исследовательский центр Второй мировой войны в Мариборе, университет Alma Mater Europaea (Словения), мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".
В городе над Бугом 4-6 ноября проходят мероприятия, посвященные 55-летию мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и 70-летию Музея обороны легендарной цитадели.-0-
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