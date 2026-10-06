В брестских кофейнях КГК нашел продукцию без документов о качестве и безопасности

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проверил брестские кофейни. Некоторые из них продавали готовую продукцию без документов о ее качестве и безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на КГК.



Так, в отдельных точках в продаже были десерты и другие кулинарные изделия без необходимых документов. С реализации снято более 10 кг продукции сомнительного качества. Некоторые сиропы и концентраты использовались без указания даты вскрытия упаковки. Это важный момент для понимания сроков хранения.



"Также в кофейнях использовался и продавался кофе в зернах, на который были нанесены унифицированные контрольные знаки, однако сведения об этих товарах отсутствовали в информационной системе маркировки. Оборот таких товаров запрещается на территории республики", - пояснили в КГК.



В Комитете госконтроля уточнили, что собственники кофеен оперативно приняли меры для устранения нарушений.-0-