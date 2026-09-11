В Бресте задержали двух клиентов наркомаркета

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Московского РУВД Бреста при силовой поддержке ОМОН УВД Брестского облисполкома задержали двух молодых людей, у которых обнаружили психотропные вещества. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД.



Установили, что 27-летний и 28-летний неработающие брестчане приобрели через интернет-магазин особо опасное психотропное вещество - мефедрон. Они направились в один из лесных массивов Бреста, чтобы забрать "товар". Их задержали сотрудники милиции.



В беседе с правоохранителями парни признали свою вину и пояснили, что наркотики приобрели для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.-0-