22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском горисполкоме.



В областном центре определили девять мест для проведения осенних ярмарок. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области. Это люди, имеющие личные подсобные хозяйства, фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия-переработчики. Ассортимент - широчайший. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок, перец, фасоль, зелень, фрукты, ягоды, мед. Можно будет купить зерно, рассаду и саженцы и прочее.



Наиболее широко торговля развернется на четырех площадках. Так, с 26 сентября по 8 ноября каждые субботу и воскресенья сделать запасы можно будет на улице Гаврилова, 16 (парковка у ТРЦ "Экватор"), на проспекте Машерова, 17 (парковка за рынком), улице Московская, 273 В (парковка у ТЦ "Корона), улице Сябровская, 61/1 (на территории рынка). Еще одна точка - на улице Махновича, 6 (парковка у ТРЦ "Варшавский"). Там торговлю организуют каждые выходные с 26 сентября по 1 ноября. На улице Советская, 34А (парковка у ТЦ "Дидас Персия") покупки можно будет сделать 3, 10, 17, 24 и 31 октября. На трех площадках пройдут однодневные осенние ярмарки - на улицах Солнечная, 86 (10 октября), Дубровская, 15А и Мошенского, 85 (17 октября). На основных площадках по субботам будут дежурить волонтеры. Они помогут покупателям, которым из-за преклонного возраста или по другим причинам трудно самим донести увесистые покупки до дома.



"Осенние ярмарки по-прежнему востребованы. Многие люди закупаются на них. Конечно, свежие овощи и фрукты можно купить и в магазине. Но на ярмарке представлены одновременно несколько производителей, шире выбор плодоовощной продукции, по приемлемой цене", - обратили внимание в Брестском горисполкоме.



Одна из ярмарок в Бресте 3 октября станет площадкой для фестиваля "Дары осени", который пройдет на улице Гаврилова, 16. В этот день можно будет сделать покупки, подкрепиться осенними угощениями на фуд-корте, повеселиться на концерте. Изюминка праздника - конкурс по 15 номинациям, где будут представлены огородные гиганты и побиты рекорды. Например, в областном центре выберут самый увесистый плод года, изберут "Тыквенную миледи", "Картофельного барона", "Морковного короля". В программе найдется место также для творчества и юмора.-0-