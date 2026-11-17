Оперативники установили, что ранее в гости к сыну потерпевшей неоднократно приходили два 17-летних приятеля. В один из визитов они заметили, где хозяйка квартиры хранит сбережения, и стали понемногу их выносить.
За несколько недель подростки украли около 200 тыс. рублей в эквиваленте. Деньги потратили на личные нужды: купили два автомобиля, гаджеты, игровые девайсы, оплатили онлайн-игры.
Часть похищенного изъята. Следователями возбуждено уголовное дело. Фигуранты дают признательные показания. Им грозит до 12 лет лишения свободы, так как уголовная ответственность за кражу наступает с 14-летнего возраста.-0-