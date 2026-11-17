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За несколько недель подростки украли около 200 тыс. рублей в эквиваленте. Деньги потратили на личные нужды: купили два автомобиля, гаджеты, игровые девайсы, оплатили онлайн-игры.





Часть похищенного изъята. Следователями возбуждено уголовное дело. Фигуранты дают признательные показания. Им грозит до 12 лет лишения свободы, так как уголовная ответственность за кражу наступает с 14-летнего возраста.-0-

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В милицию обратилась 42-летняя брестчанка, из дома которой пропала крупная сумма наличных. Делом занялись сыщики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.