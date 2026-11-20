20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте завершилось строительство новой ветки автомобильного моста через реку Мухавец. Движение транспорта открыли 20 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.





Связывающий бульвар Шевченко с Варшавским шоссе мост является одним из ключевых инфраструктурных объектов Бреста. Он был построен в 1960-х годах. Из-за того, что сооружение уже не соответствовало современным стандартам, потребовалась его реконструкция. Она предусматривает возведение двух веток на месте нынешнего моста.

Работы на первой ветке уже завершились. Теперь строители займутся демонтажом старого сооружения, а на его месте возведут вторую ветку. Работы на первой ветке уже завершились. Теперь строители займутся демонтажом старого сооружения, а на его месте возведут вторую ветку.





Первая очередь строительства включала подготовительные работы: расчистку территории от растительности, устройство подъездов к строительной площадке и вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки. Вторая очередь - это непосредственно строительство новой ветки, по которой сегодня открывается движение. Мост прошел испытания нагрузками.

"Проектный срок строительства этих очередей составлял 22 месяца. Работы мы начали в июле прошлого года и за 16 месяцев завершили. Сегодня открываем движение по новой ветке моста, соответственно, будет закрыто движение по старому, его снос и строительство на его месте новой ветки предусматривает третья очередь. По договору завершение работ запланировано на ноябрь 2028 года. Но темпы мы снижать не будем и постараемся выполнить работы как можно раньше", - рассказал директор филиала "Мостоотряд №58" ОАО "Мостострой" Олег Белый.

На реализацию первых двух очередей было направлено 36 млн рублей. Стоимость заключительного этапа составит еще около 37 млн рублей. На реализацию первых двух очередей было направлено 36 млн рублей. Стоимость заключительного этапа составит еще около 37 млн рублей.

Для автомобилистов сохраняются две полосы, по одной в каждом направлении. Для пешеходов предусмотрен четырехметровый тротуар с велодорожкой.-0-